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Общество
7 июня 2023, 11:22

Свердловская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства

Соискатели смогут пройти собеседование с представителями работодателей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет на Среднем Урале 23 июня. Содействие россиянам в поиске работы отвечает задачам национального проекта "Демография".

В Екатеринбурге на базе Уральского государственного экономического университета с 10:00 до 16:00 соискатели смогут пройти собеседование с представителями работодателей, узнают об услугах центра занятости, поучаствуют в тренингах и мастер-классах. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В ярмарке трудоустройства примут участие более 60 предприятий приоритетных отраслей экономики Среднего Урала. Среди них: Уральский турбинный завод, завод "Уралкабель", "Комтекс", Уралвагонзавод и другие.

Эксперты помогут соискателям, в том числе выпускникам, студентам и их родителям выбрать перспективные направления для трудоустройства, расскажут о самых востребованных специальностях, о программах обучения и переобучения, сервисах портала "Работа России", где можно подать заявку на получение какой-либо услуги Екатеринбургского центра занятости.

"Все желающие смогут пройти тесты на профориентацию, получить консультации по юридическим вопросам, узнать о технологиях поиска работы, в том числе составления резюме, самопрезентации на собеседовании", — рассказал директор Екатеринбургского центра занятости Владимир Подгорнов.

Отметим, что Екатеринбургский центр занятости все услуги предоставляет бесплатно.

Ранее "Областная газета" писала, что на время летних каникул для свердловских подростков предприятия открыли более 18 тысяч вакансий.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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