Определены 35 свердловских компаний, которые представят регион на ИННОПРОМ

Состоялся отбор предприятий на коллективный стенд Свердловской области — это важная веха подготовки региона к участию в ИННОПРОМ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Определено, какие предприятия официально представят Свердловскую область на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, темой которой является "Устойчивое производство: стратегии обновления". Это компании из отраслей транспортного машиностроения, металлообработки, энергетики и других сфер.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего свою продукцию с 10 по 13 июля представят 35 компаний. Они будут участвовать в выставке на официальном стенде региона бесплатно.

Первые двадцать экспонентов определила региональная межведомственная комиссия, отбор организовало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Остальные компании определили региональное министерство инвестиций и развития и администрация Екатеринбурга.

"В этом году правительство области решило существенно увеличить число экспонентов, которые безвозмездно продемонстрируют продукцию на стенде. Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT", — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

Так, на стенде Свердловской области будут представлены Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Технопарк в сфере электронной промышленности и другие. Свою площадку презентуют представители транспортно-логистического центра "Уральский". Компания "Сима-ленд" расскажет о своем производственно-логистическом комплексе.

В этом году на ИННОПРОМ, который пройдет в 14-й раз, ожидается порядка 50 тысяч гостей. Планируется участие компаний из Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 60 регионов России. Страной-партнером выставки стала Республика Беларусь.

В рамках ИННОПРОМ пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО, деловые форумы "Россия — арабский мир", "Россия — Центральная Азия", национальная промышленная премия "Индустрия" и десятки других профильных мероприятий.

Свою продукцию на стенде Свердловской области представят: iRidi — уральская IT-компания, производитель систем управления умных домов и предприятий;

"Аста" — производитель электротехнического оборудования, зарядных станций для электромобилей;

научно-производственный центр "Промэлектроника" — компания по разработке микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики;

"ПЛМ Урал" — IT-компания, которая с помощью своих систем проектирования помогает автоматизировать производства;

"ДельтаПолимер" — производитель изделий и оборудования из различных видов пластика и композитных материалов: углепластика и стеклопластика;

торговый дом "Промышленные полы" — изготовитель промышленных покрытий и профессионального оборудования Linolit для бетонных поверхностей;

"ИН Пласт Полимер" — производитель полимерных труб для питьевого водоснабжения, газораспределения;

"ГидроНТ" — компания, выпускающая гидравлическое оборудование;

"УралХимЭкспорт" — компания, которая специализируется на ремонте и гидроизоляции кровель методом бесшовного напыления пенополиуретаном, укладывает дорожное покрытие Elastone;

горно-химическая компания "Ультра Си" — производитель химических соединений на основе магния и кремния, которые используют в металлургии, строительстве, косметологии;

"Неопарк" — изготовитель механизированных и роботизированных паркингов;

"Лаборатория будущего" — компания-создатель роботизированной техники для диагностики и обслуживания линий электропередач под напряжением;

"Есиль Пауэр Системс" — завод, выпускающий высокотехнологичные системы питания постоянного и переменного тока для предприятий телекоммуникации, нефтегазовой, энергетической промышленности;

"Инжетех" — компания по проектированию и изготовлению оснастки для литейных и иных производств;

ReinnolC — разработчик и производитель высокоэффективного теплообменного оборудования, решений для подготовки воды и очистки промышленных стоков;

Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения — инновационно-внедренческий центр УрФУ, специализирующийся на комплексном инжиниринге и цифровом моделировании;

"Гермес-Урал" — производство емкостного оборудования, водогрейных котлов и днищ;

"Недремлющее око" — создатели первого в мире "виномата" — автомата по продаже вина;

"Элеми" — бренд систем гарантированного электропитания и мониторинга для сферы IT, автоматизированных систем управления для промышленности;

"УралТермоСвар" — завод сварочного оборудования;

научно-производственный комплекс "Энергетические системы и компоненты" — разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов и дронов;

Уральский завод гражданской авиации;

"Отдел медицинской техники" — поставщик медицинского оборудования и расходных материалов;

ювелирный дом MOISEIKIN;

Технопарк в сфере электронной промышленности;

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина;

Свердловская железная дорога;

научно-производственный комплекс "ВИП", который выпускает промышленные датчики давления, системы управления и контроля;

"Интелл Росс" — производитель гребнесмазывающих стержней для крановых колес;

"Энерго-Арсенал" — завод световых опор и уличных фонарей;

"Эйси Инжиниринг" — компания по разработке и монтажу систем электропитания для промышленных предприятий;

"ЭлекомСервис" — производитель микропроцессорных систем;

"УралАктив" — завод изделий из полипропилена;

СКАРТ — изготовитель промышленных пылесосов ADS;

научно-производственная фирма "Сенсорика" — компания-создатель контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Добавим, что на ИННОПРОМ-2023 белорусские предприниматели познакомятся с малым бизнесом Свердловской области.

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