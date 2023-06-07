Определены 35 свердловских компаний, которые представят регион на ИННОПРОМ

Определено, какие предприятия официально представят Свердловскую область на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, темой которой является "Устойчивое производство: стратегии обновления". Это компании из отраслей транспортного машиностроения, металлообработки, энергетики и других сфер.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего свою продукцию с 10 по 13 июля представят 35 компаний. Они будут участвовать в выставке на официальном стенде региона бесплатно.
Первые двадцать экспонентов определила региональная межведомственная комиссия, отбор организовало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Остальные компании определили региональное министерство инвестиций и развития и администрация Екатеринбурга.
"В этом году правительство области решило существенно увеличить число экспонентов, которые безвозмездно продемонстрируют продукцию на стенде. Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT", — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.
Так, на стенде Свердловской области будут представлены Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Технопарк в сфере электронной промышленности и другие. Свою площадку презентуют представители транспортно-логистического центра "Уральский". Компания "Сима-ленд" расскажет о своем производственно-логистическом комплексе.
В этом году на ИННОПРОМ, который пройдет в 14-й раз, ожидается порядка 50 тысяч гостей. Планируется участие компаний из Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 60 регионов России. Страной-партнером выставки стала Республика Беларусь.
В рамках ИННОПРОМ пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО, деловые форумы "Россия — арабский мир", "Россия — Центральная Азия", национальная промышленная премия "Индустрия" и десятки других профильных мероприятий.
Свою продукцию на стенде Свердловской области представят:
- iRidi — уральская IT-компания, производитель систем управления умных домов и предприятий;
- "Аста" — производитель электротехнического оборудования, зарядных станций для электромобилей;
- научно-производственный центр "Промэлектроника" — компания по разработке микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики;
- "ПЛМ Урал" — IT-компания, которая с помощью своих систем проектирования помогает автоматизировать производства;
- "ДельтаПолимер" — производитель изделий и оборудования из различных видов пластика и композитных материалов: углепластика и стеклопластика;
- торговый дом "Промышленные полы" — изготовитель промышленных покрытий и профессионального оборудования Linolit для бетонных поверхностей;
- "ИН Пласт Полимер" — производитель полимерных труб для питьевого водоснабжения, газораспределения;
- "ГидроНТ" — компания, выпускающая гидравлическое оборудование;
- "УралХимЭкспорт" — компания, которая специализируется на ремонте и гидроизоляции кровель методом бесшовного напыления пенополиуретаном, укладывает дорожное покрытие Elastone;
- горно-химическая компания "Ультра Си" — производитель химических соединений на основе магния и кремния, которые используют в металлургии, строительстве, косметологии;
- "Неопарк" — изготовитель механизированных и роботизированных паркингов;
- "Лаборатория будущего" — компания-создатель роботизированной техники для диагностики и обслуживания линий электропередач под напряжением;
- "Есиль Пауэр Системс" — завод, выпускающий высокотехнологичные системы питания постоянного и переменного тока для предприятий телекоммуникации, нефтегазовой, энергетической промышленности;
- "Инжетех" — компания по проектированию и изготовлению оснастки для литейных и иных производств;
- ReinnolC — разработчик и производитель высокоэффективного теплообменного оборудования, решений для подготовки воды и очистки промышленных стоков;
- Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения — инновационно-внедренческий центр УрФУ, специализирующийся на комплексном инжиниринге и цифровом моделировании;
- "Гермес-Урал" — производство емкостного оборудования, водогрейных котлов и днищ;
- "Недремлющее око" — создатели первого в мире "виномата" — автомата по продаже вина;
- "Элеми" — бренд систем гарантированного электропитания и мониторинга для сферы IT, автоматизированных систем управления для промышленности;
- "УралТермоСвар" — завод сварочного оборудования;
- научно-производственный комплекс "Энергетические системы и компоненты" — разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов и дронов;
- Уральский завод гражданской авиации;
- "Отдел медицинской техники" — поставщик медицинского оборудования и расходных материалов;
- ювелирный дом MOISEIKIN;
- Технопарк в сфере электронной промышленности;
- Машиностроительный завод имени М. И. Калинина;
- Свердловская железная дорога;
- научно-производственный комплекс "ВИП", который выпускает промышленные датчики давления, системы управления и контроля;
- "Интелл Росс" — производитель гребнесмазывающих стержней для крановых колес;
- "Энерго-Арсенал" — завод световых опор и уличных фонарей;
- "Эйси Инжиниринг" — компания по разработке и монтажу систем электропитания для промышленных предприятий;
- "ЭлекомСервис" — производитель микропроцессорных систем;
- "УралАктив" — завод изделий из полипропилена;
- СКАРТ — изготовитель промышленных пылесосов ADS;
- научно-производственная фирма "Сенсорика" — компания-создатель контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
Добавим, что на ИННОПРОМ-2023 белорусские предприниматели познакомятся с малым бизнесом Свердловской области.
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