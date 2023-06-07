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Общество
7 июня 2023, 12:15

Определены 35 свердловских компаний, которые представят регион на ИННОПРОМ

  Олеся Касперович
35 компаний региона будут представлять Средний Урал на ИННОПРОМ

Состоялся отбор предприятий на коллективный стенд Свердловской области — это важная веха подготовки региона к участию в ИННОПРОМ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Определено, какие предприятия официально представят Свердловскую область на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, темой которой является "Устойчивое производство: стратегии обновления". Это компании из отраслей транспортного машиностроения, металлообработки, энергетики и других сфер.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего свою продукцию с 10 по 13 июля представят 35 компаний. Они будут участвовать в выставке на официальном стенде региона бесплатно.

Первые двадцать экспонентов определила региональная межведомственная комиссия, отбор организовало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Остальные компании определили региональное министерство инвестиций и развития и администрация Екатеринбурга.

"В этом году правительство области решило существенно увеличить число экспонентов, которые безвозмездно продемонстрируют продукцию на стенде. Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT", — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

Так, на стенде Свердловской области будут представлены Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Технопарк в сфере электронной промышленности и другие. Свою площадку презентуют представители транспортно-логистического центра "Уральский". Компания "Сима-ленд" расскажет о своем производственно-логистическом комплексе.

В этом году на ИННОПРОМ, который пройдет в 14-й раз, ожидается порядка 50 тысяч гостей. Планируется участие компаний из Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 60 регионов России. Страной-партнером выставки стала Республика Беларусь.

В рамках ИННОПРОМ пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО, деловые форумы "Россия — арабский мир", "Россия — Центральная Азия", национальная промышленная премия "Индустрия" и десятки других профильных мероприятий.

Свою продукцию на стенде Свердловской области представят:

  • iRidi — уральская IT-компания, производитель систем управления умных домов и предприятий;
  • "Аста" — производитель электротехнического оборудования, зарядных станций для электромобилей;
  • научно-производственный центр "Промэлектроника" — компания по разработке микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики;
  • "ПЛМ Урал" — IT-компания, которая с помощью своих систем проектирования помогает автоматизировать производства; 
  • "ДельтаПолимер" — производитель изделий и оборудования из различных видов пластика и композитных материалов: углепластика и стеклопластика;
  • торговый дом "Промышленные полы" — изготовитель промышленных покрытий и профессионального оборудования Linolit для бетонных поверхностей;
  • "ИН Пласт Полимер" — производитель полимерных труб для питьевого водоснабжения, газораспределения;
  • "ГидроНТ" — компания, выпускающая гидравлическое оборудование;
  • "УралХимЭкспорт" — компания, которая специализируется на ремонте и гидроизоляции кровель методом бесшовного напыления пенополиуретаном, укладывает дорожное покрытие Elastone;
  • горно-химическая компания "Ультра Си" — производитель химических соединений на основе магния и кремния, которые используют в металлургии, строительстве, косметологии;
  • "Неопарк" — изготовитель механизированных и роботизированных паркингов;
  • "Лаборатория будущего" — компания-создатель роботизированной техники для диагностики и обслуживания линий электропередач под напряжением;
  • "Есиль Пауэр Системс" — завод, выпускающий высокотехнологичные системы питания постоянного и переменного тока для предприятий телекоммуникации, нефтегазовой, энергетической промышленности;
  • "Инжетех" — компания по проектированию и изготовлению оснастки для литейных и иных производств;
  • ReinnolC — разработчик и производитель высокоэффективного теплообменного оборудования, решений для подготовки воды и очистки промышленных стоков;
  • Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения — инновационно-внедренческий центр УрФУ, специализирующийся на комплексном инжиниринге и цифровом моделировании;
  • "Гермес-Урал" — производство емкостного оборудования, водогрейных котлов и днищ;
  • "Недремлющее око" — создатели первого в мире "виномата" — автомата по продаже вина;
  • "Элеми" — бренд систем гарантированного электропитания и мониторинга для сферы IT, автоматизированных систем управления для промышленности;
  • "УралТермоСвар" — завод сварочного оборудования;
  • научно-производственный комплекс "Энергетические системы и компоненты" — разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов и дронов;
  • Уральский завод гражданской авиации;
  • "Отдел медицинской техники" — поставщик медицинского оборудования и расходных материалов;
  • ювелирный дом MOISEIKIN;
  • Технопарк в сфере электронной промышленности;
  • Машиностроительный завод имени М. И. Калинина;
  • Свердловская железная дорога;
  • научно-производственный комплекс "ВИП", который выпускает промышленные датчики давления, системы управления и контроля;
  • "Интелл Росс" — производитель гребнесмазывающих стержней для крановых колес;
  • "Энерго-Арсенал" — завод световых опор и уличных фонарей;
  • "Эйси Инжиниринг" — компания по разработке и монтажу систем электропитания для промышленных предприятий;
  • "ЭлекомСервис" — производитель микропроцессорных систем;
  • "УралАктив" — завод изделий из полипропилена;
  • СКАРТ — изготовитель промышленных пылесосов ADS;
  • научно-производственная фирма "Сенсорика" — компания-создатель контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Добавим, что на ИННОПРОМ-2023 белорусские предприниматели познакомятся с малым бизнесом Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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