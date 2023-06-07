Финал конкурса "Мисс Екатеринбург" проведет шоумен Дмитрий Хрусталев

В честь юбилея города финал конкурса ""Мисс Екатеринбург — 2023" ждут еще несколько сюрпризов. Фото: Павел Ворожцов

Определен ведущий финала "Мисс Екатеринбург". Им станет телеведущий и комик Дмитрий Хрусталев. Звезду решено пригласить в честь 300-летия столицы Урала. Шоу состоится 17 августа в Историческом сквере города.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в честь юбилея города финал конкурса ждут еще несколько сюрпризов.

"Чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть яркое шоу в год 300-летия уральской столицы, было принято решение провести финал на открытой площадке в Историческом сквере. Все желающие смогут посмотреть финал состязаний, который состоится 17 августа 2023 года. Вход на мероприятие будет свободным", — говорится на официальном сайте Екатеринбурга.

Кроме того, впервые у "Мисс Екатеринбург" появится свой хедлайнер, имя которого будет названо позже. А победительницу ждет самый дорогой подарок за всю историю конкурса. Какой именно — пока держат в секрете.

Напомним, что прием заявок на конкурс стартовал 16 мая и продлится до 26 июня включительно. Отправить анкету могут жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов от 18 до 25 лет, ростом от 170 см, незамужние и без детей.

Что касается Дмитрия Хрусталева, то сейчас шоумен является "лицом" национальной лотереи "Мечталлион". Ранее был участником Comedy Club, жюри шоу "Танцуй" на "Первом канале", там же в 2017–2020 годы — ведущим телепроекта "Моя мама готовит лучше".

Добавим, что конкурс "Мисс Екатеринбург" ежегодно становится частью празднования Дня города. В год 300-летия Екатеринбурга будет выбрана королева красоты, которая станет официальным лицом города и будет представлять столицу Урала на значимых мероприятиях.