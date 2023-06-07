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Общество
7 июня 2023, 19:02

Из Екатеринбурга в Казань появятся прямые перелеты

Самолет

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Казань будут осуществляться с 23 июня. Фото: Галина Соловьева

Прямым рейсом из Екатеринбурга в Казань и обратно можно будет улететь начиная с 23 июня. 

Рейсы будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Перелет по маршруту запускают "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

Перевозчик отмечает, что Казань ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Столица Татарстана привлекает колоритом и энергетикой.  

Напомним, с 2 июня "Победа" начала летать из Екатеринбурга в Анталью. 

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Областная газета Свердловской области

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