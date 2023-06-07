Из Екатеринбурга в Казань появятся прямые перелеты

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Казань будут осуществляться с 23 июня. Фото: Галина Соловьева

Прямым рейсом из Екатеринбурга в Казань и обратно можно будет улететь начиная с 23 июня.

Рейсы будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Перелет по маршруту запускают "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Перевозчик отмечает, что Казань ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Столица Татарстана привлекает колоритом и энергетикой.

Напомним, с 2 июня "Победа" начала летать из Екатеринбурга в Анталью.

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