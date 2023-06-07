Совет Федерации одобрил штрафы за выброшенных питомцев

В КоАП РФ вносятся изменения, касающиеся мер ответственности за выброшенных животных. Фото: Полина Зиновьева

Совет Федерации одобрил введение дополнительной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. Три новые статьи вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

За выброшенных на улицу домашних животных нарушителям грозит взыскание до 30 тысяч рублей. Если питомец искусал человека, то хозяина животного могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Должностному лицу за данное нарушение грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, юридическому лицу от 100 до 200 тысяч рублей.

Также за жесткое обращение с животными гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.

Ответственность предусмотрена в случае, если животные использовались в культурно-зрелищных целях. Речь идет о содержании в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, не имеющих лицензии. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей, сообщает "Парламентская газета".

По мнению авторов поправок, введенные меры будут способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами.

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