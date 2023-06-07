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Общество
7 июня 2023, 20:50

С 1 марта 2024 года в РФ производителей табачной и никотиновой продукции обяжут получать лицензию

Электронная сигарета

В России вводят комплексное госрегулирование производства и оборота табачной и никотиновой продукции. Фото: Александр Зайцев

В России вводят комплексное госрегулирование производства и оборота табачной и никотиновой продукции, а также сырья для них.

Наличие лицензии на производство, хранение и поставку сигарет, вейпов и айкосов станет обязательным для участников табачного рынка с 1 марта 2024 года. Пакет законов одобрил сегодня Совет Федерации на пленарном заседании. 

Производителей ждет обязательная регистрация в госреестре основного технологического оборудования, которое применяется для изготовления табачных изделий. Норма распространяется и на электронные системы доставки никотина — айкосы и вейпы, сообщает пресс-служба Совфеда. 

Если участник табачного рынка не будет иметь необходимых разрешительных документов на производство и хранение, то оборудование законсервируют. Надзор за оборотом табачной продукции возложен на Росалкогольрегулирование. 

Ранее свердловский врач-нарколог рассказал об опасности гаджетов для курения. 

Областная газета Свердловской области

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