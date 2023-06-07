Забота о людях – самое главное

Елена Альшиц считает, что профессия социального работника не самая легкая, но благородная и очень нужная. Фото: Полина Зиновьева

Управляющий Отделением Социального фонда России (СФР) по Свердловской области Елена АЛЬШИЦ рассказала «Областной газете», как продолжает укрепляться и расширяться система социальной защиты граждан в стране и какую роль в этом играет СФР, познакомила с первыми результатами работы и проектами организации, а также разъяснила, в чем состоит важность и значимость профессии соцработника.

О новом качестве услуг

За последние годы система социальной защиты превратилась в мощную современную социально-ориентированную отрасль. Социальные работники оказывают всестороннюю помощь людям, являясь связующим звеном между государством и человеком. В работе социального работника ключевым словом является слово «помощь». 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в единую структуру – Социальный фонд России (СФР).

Граждане получили возможность обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслуживания, которые не только сохранились после объединения, но их стало еще больше. Все необходимые меры поддержки теперь можно оформить в рамках «одного окна», что позволило существенно сэкономить время, и немаловажно для нашего населения, ради которого мы работаем. Это очень удобно, быстро и качественно.

С 1 января 2023 года все специалисты, осуществляющие прием граждан и страхователей, размещены на площадках СФР. Всего работает 57 клиентских служб, которые обслуживают жителей всех муниципальных образований Свердловской области.

Главная наша миссия — заботиться о благополучии каждого человека, реализуя социальную политику государства, обеспечивая простоту и удобство получения гражданами мер социальной поддержки на основе современных технологий.

О значимых проектах

В последнее время социальная сфера получила большое развитие со стороны государства. Каждый год вводятся новые меры поддержки. Наши задачи состоят в том, чтобы люди оперативно получали причитающиеся им выплаты.

С 1 января 2023 года введено новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка – единое пособие, которое объединило пять ранее выплачиваемых пособий. Выстроена единая бесшовная система поддержки нуждающихся семей с детьми по единым правилам – через СФР. С 1 марта стартовал пилотный проект по предупреждению профессиональных заболеваний и мониторингу состояния здоровья отдельных категорий работников.

Он подразумевает проведение профилактических мероприятий в отношении работников, у которых по результатам медицинского осмотра выявлены ранние признаки воздействия вредных факторов. Проект продлится до конца года, в нём участвует более 170 работодателей и более 2500 работников, у которых выявлены ранние признаки профзаболеваний. В регионе в пилотном проекте участвуют 10 предприятий и 123 работника. Для каждого из них составляется индивидуальный план профилактики, который они будут проходить в течение 18 дней дополнительного отпуска. Социальный фонд компенсирует работодателям расходы на такие отпуска, проезд работников к месту профилактики и медосмотры.

С начала 2023 года в Свердловской области открыто три центра общения для людей старшего поколения: в Каменске-Уральске, Алапаевске, Карпинске. Цель – установление дружественных контактов для людей серебряного возраста, пробуждение интересов, возможность самореализации, возвращение к активной жизни. В центрах общения проходят самые разные мероприятия: культурные, досуговые, спортивные, просветительские.

В последнее время люди с инвалидностью и их семьи оценили преимущество электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедических изделий (ПОИ). Свыше 3900 получателей услуг уже оформили более 11500 электронных сертификатов.

В этом году Свердловская область вошла в пилотный проект Социального фонда России по оформлению электронных сертификатов на приобретение услуг комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. С момента старта проекта оформлено свыше 1857 сертификатов, с использованием которых были приобретены услуги по комплексной реабилитации для 883 детей. Постоянно идет перевод расширяющихся мер поддержки в автоматизированный, цифровой формат. Уже сейчас на портале работает 103 сервиса СФР. С помощью электронных сервисов можно получить самый широкий спектр государственных услуг, используя портал госуслуг или личный кабинет на сайте СФР.

Единое пособие, материнский капитал, пенсии, пособия, выплаты в рамках социального страхования и другие меры государственной поддержки предоставляются по принципам социального казначейства.«Социальное казначейство» – это новый подход к назначению мер социальной поддержки. Он предполагает упрощенное получение выплат без сбора справок, просто по одному заявлению или беззаявительно. Благодаря реализации проекта граждане смогут узнавать о том, какие им полагаются меры социальной поддержки (льготы, выплаты, пособия и т.д.), которые оказывает государство. А затем оформить выплаты — быстро и без сбора дополнительных документов, в режиме «одного окна» через портал госуслуг. На сегодня Социальный фонд России оказывает 31 государственную услугу по принципам социального казначейства. До конца 2023 года в этот список будет добавлено еще 11 мер поддержки.

О сотрудниках

Сегодня в Отделении Социального фонда России по Свердловской области работает более 4000 сотрудников – настоящих профессионалов своего дела, отдающих тепло своей души всем, кто пользуется услугами Социального фонда. Они ежедневно выполняют широкий круг задач, от которых зависит социальное благополучие наших земляков: назначают и выплачивают пенсии, пособия и иные выплаты, в том числе и в рамках социального страхования, оформляют сертификаты на материнский капитал и другие меры государственной поддержки. 33 сотрудника проработали более 30 лет, практически стояли у истоков становления и развития Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Есть среди них отмеченные государственными наградами. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены Ольга Шубина, Салтанат Бахтикиреева, Людмила Медведева, Наталья Губанова. Заботимся мы и о будущем социальной сферы. В нашем Отделении работает талантливая молодежь с активной жизненной позицией. Создан и действует молодежный совет, в который входят 170 сотрудников.

Они принимают активное участие в гуманитарных акциях и общественных мероприятиях, в частности - сборе гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО и жителям новых территорий.

Ни одно наше событие не проходит без молодых сотрудников.

Пожелания к празднику Мы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную и очень нужную профессию – оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается, помогая улучшать качество жизни миллионов людей в нашей стране, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне...

От всей души поздравляю всех социальных работников с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, личного счастья. Пусть вам сопутствует успех во всех начинаниях, а результаты труда приносят удовлетворение и радость. Стабильности, процветания и благополучия вам и вашим близким.

Подготовил Алесандр Лакедемонский