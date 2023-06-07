Социальный участковый

Никита Аржанников окончил Уральский государственный педагогический университет по специальности «Социальная работа». В профессии – с мая 2012 года (с перерывом на срочную службу в армии). Женат, воспитывает двух дочерей 5 и 7 лет. Фото: Борис Ярков

Чтобы работать в социальной сфере, нужно не просто переживать за людей, нужно строить свою работу, исходя из этих переживаний. Так считает Никита Аржанников – заведующий участковой социальной службой комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга. О том, что самое сложное и что самое приятное в его службе, победитель конкурса среди соцработников «Профессионал»-2023 рассказал «Областной газете»:

– Работу заведующего участковой социальной службой можно разделить на два основных блока.

Первый, как прописано в законе, – «профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании». Мы работаем с гражданами пожилого возраста и с людьми, имеющими инвалидность. Организуем мероприятия, которые позволяют им как можно дольше оставаться активными: программа «Активное долголетие», школы пожилого возраста, тематические клубы.

Самое популярное направление в этом блоке – социальный туризм. Организуем путешествия для людей пожилого возраста и с инвалидностью. Сплавляемся по уральским рекам – Чусовая, Исеть, Реж, Тагил. Сплавы бывают даже двух-трехдневные. Также ходим с ними в пешие походы, есть и выездные экскурсии. Активных участников у нас около тридцати человек. А в целом задействуем более 700 человек. Многие присоединяются от случая к случаю: нравится им мероприятие – значит, с нами идут. На экскурсионную поездку в Сысерть, например, заявились почти 150 человек.

Составляем планы ежемесячно – выбираем достопримечательности Среднего Урала. Самому старшему участнику 84 года. Разрабатываем маршруты, исходя из физических возможностей наших подопечных. И их потребностей: кому-то нужны познавательные поездки, кому-то прогулочного типа. Ежемесячно проходит 3-4 таких мероприятия, в том числе и зимой.

Второй блок нашей работы: «выявление неблагополучия на территории социального обслуживания». Разные бывают случаи: кто-то попадает в «ситуацию неблагополучия» по состоянию здоровья, кто-то одинок и беспомощен. Например, у человека появились проявления деменции, он замыкается, перестает выходить из дома. Соседи видят это, бьют тревогу: обращаются в социальную службу. У нас характер работы заявительный.

После обращения неравнодушных граждан или из межведомственных структур (из сферы здравоохранения, полиции или прокуратуры) участковая служба выходит в адрес. За каждым специалистом закреплен участок – микрорайон. Сотрудник составляет акт обследования: определяет, какие у человека потребности, возможности, в каком он состоянии находится. Действуем по ситуации: если нужно, определяем в больницу, ищем родственников, восстанавливаем документы. Это очень большой и разнообразный пласт работы.

Чтобы работать в социальной службе, человек должен обладать эмпатией. Это осознанное сопереживание эмоцио­нальному состоянию другого человека без потери причины этого переживания. Без обратной связи невозможно. Работа не должна становиться формальностью. Но и строить ее нужно, исходя из своих переживаний за человека.

Самое сложное в нашей работе – нет четких алгоритмов решения проблемы. Решение сложных жизненных ситуаций другого человека всегда индивидуально.

Но когда ситуация решена, когда люди благодарят, их положительные отзывы, отдача – это самое приятное в нашей работе. Понимаешь, что делаешь нужное людям дело. Победа в конкурсе профессионального мастерства – тоже отличный стимул.

Записал Михаил Батурин