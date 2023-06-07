«Задача была – выйти в два финала. Мы справились»

Валерий Алфёров руководит екатеринбургской командой уже 30 лет. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» завершил сезон, завоевав серебряные медали Высшей лиги «А». Железнодорожники в финальной серии в пяти матчах уступили «Тюмени». При этом в начале сезона екатеринбургская команда выиграла Кубок Калачихина – Кубок России среди команд Высшей лиги «А». Об итогах сезона «Областная газета» поговорила с президентом и главным тренером «Локомотива-Изумруда» Валерием АЛФЁРОВЫМ.

– Как вы оцениваете прошедший сезон?

– Оценка сезона происходит, основываясь на выполнении поставленных задач. В недавно завершившемся сезоне нам предстояло принять участие в Кубке и чемпионате России. Второй турнир достаточно сильно видоизменился, добавилась дополнительная нагрузка, однако мы это понимали и готовились. Перед командой ставились следующие требования: принять участие в обоих финалах, один из которых нам нужно будет вы­играть. Команда справилась с задачами, а то, каким образом мы это сделали – другой вопрос.

– Подводя итоги прошлого сезона, в котором «Локомотив-Изумруд» стал бронзовым призером Высшей лиги «А», вы сказали, что матчи за третье место – это не спорт. В нынешнем сезоне команде удалось добраться до финала и борьбы за первое место. Какая работа проводилась с игроками, на чем делался акцент?

– Упор делался на индивидуальную работу. У нас, в отличие от других клубов, есть собственный спорткомплекс и, соответственно, возможность проводить тренировки в любое удобное для нас время. В самом комплексе созданы все условия: медицина, питание. Так что мы располагаем нужными для тренировок ресурсами.

– Сезон 2022/2023 вы начали с завоевания Кубка Калачихина. Насколько вы оцениваете важность этой победы?

– Кубок России носит больше предварительный характер. Он проходит в начале сезона и позволяет оценить подготовку команды к чемпионату Высшей лиги «А». У нас было достаточно серьезное преимущество, так как в прошлом межсезонье наш клуб потерял мало игроков, и это позволило достойно показать себя на турнире. Сам Кубок нам удалось пройти достаточно легко.

– Как вы оцениваете финальные игры чемпионата Высшей лиги «А» с «Тюменью»? Чего не хватило команде для третьей победы?

– В первую очередь, достаточно большую роль сыграла психология. Отдельные наши игроки подписали контракты с клубами Суперлиги еще до завершения финальной серии с «Тюменью» и, можно сказать, в последних играх больше думали о своей дальнейшей карьере в высшем дивизионе. Подобное делать категорически нельзя. Как следствие, в решающие моменты, когда команде было необходимо собраться и работать ради достижения общего результата, этого не произошло. Результат есть результат. Таких поражений, как в пятой игре финала, мы никогда не терпели на домашнем паркете. Если оценивать последнюю встречу, то эту игру лучше стоит оставить без оценки.

– Чем, на ваш взгляд, обусловлен прогресс «Тюмени»? В прошлом сезоне команда заняла лишь 14-е место, а в нынешнем смогла выиграть не только финал своей лиги, но и одержать две победы в переходных матчах с последней командой Суперлиги.

– Команда в начале сезона провела отличную селекцию, главной задачей которой было усилить состав и, как итог, выйти в Суперлигу. К команде присоединились сразу десять игроков, ранее игравших в высшем дивизионе. К тому же пять из них имеют звание мастера спорта, что тоже свидетельствует об их уровне. Я всегда говорил, что рост игрока начинается тогда, когда он может сконцентрироваться на таких важных играх, как финал чемпионата. У волейболистов «Тюмени» такого опыта больше, это дает неоспоримое преимущество на паркете.

– Как вы оцениваете работу тренера команды Анатолия Сосунова? На большинстве выездных матчей именно он управлял командой. Каким образом у вас строилась коммуникация?

– Я всегда говорю, что кроме роста игроков должен наблюдаться и рост тренера. Мы его многому научили. А коммуникация происходила по телефону, сейчас это не вызывает каких-то трудностей. К тому же, перед каждой игрой у нас есть установка, от которой отходить категорически запрещается. Мы досконально разбираем соперника и составляем план предстоящего матча. Одно могу сказать точно: ночами он не спал. Сейчас Анатолий уехал учиться, что довольно непросто, как с финансовой точки зрения, так и в целом.

– Намечаются ли какие-то изменения в составе команды и насколько они масштабные?

– На данный момент команду покинуло четыре игрока: Денис Голубев, Ильдус Урманцев, Вячеслав Руднев и Дмитрий Шевляков. Первый, играющий у нас на позиции либеро, уходит в красноярский «Енисей», остальные в сургутский клуб «Газпром-Югра». Конечно, игрокам нужно расти, но своим уходом они решают лишь свои задачи. Возникает вопрос, а решили ли они задачи клуба? В этом у нас с ними присутствует некоторое недопонимание. Если говорить о новичках, то я планирую делать упор на наших екатеринбургских волейболистов, которых готовит училище олимпийского резерва. Также многое зависит от предстоящих встреч с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и министром физической культуры и спорта региона Леонидом Рапопортом. Определится бюджет, от которого мы будем отталкиваться при выборе игроков.