Почта России уточнила сроки доставки пенсий свердловчанам в июне

В некоторых территориях региона пенсии вместо 12 июня доставят раньше. Фото: Борис Ярков

Почта России уточнила, как будет доставлять пенсии в Свердловской области в июне, сообщает департамент информационной политики региона.

Пенсионерам из Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска, которые получают выплаты 12 числа, доставят средства в праздничный день.

В остальных территориях Свердловской области, где обычно получают пенсии 11 и 12 числа, выплаты поступят 9 и 10 июня соответственно, а о дате вручения средств жителей проинформируют дополнительно. Кассы отделений почтовой связи 12 июня работать не будут.

Задать вопросы о доставке выплат, получить консультацию жители Свердловской области могут по телефону региональной горячей линии Почты России: +7 (343) 227-04-39 — ежедневно с 9:00 до 21:00. В остальное время звонок переводится на специалиста федерального контактного центра.

Напомним, в июне в Свердловской области Почта России начала доставлять пенсии раньше срока.