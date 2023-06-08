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Общество
8 июня 2023, 14:18

На Среднем Урале нарушителей особого противопожарного режима выявляют с помощью беспилотников

Противопожарный рейд сотрудников МЧС

Рейды с применением беспилотного летательного аппарата прошли на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга и в Первоуральске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области беспилотные летательные аппараты в ходе мониторинга лесопожарной обстановки помогают оперативно пресекать нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

С начала пожароопасного периода патрульно-контрольные группы и представители органов местного самоуправления провели более 12 000 выездных проверок. По их результатам было возбуждено более 3 500 дел об административных правонарушениях.

Рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности с применением беспилотного летательного аппарата прошли на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга и в Первоуральске. Такие мероприятия проводятся для профилактики поджогов сухой травы и мусора. Инспекторы выявляют и пресекают нарушения, виновные привлекаются к административной ответственности.

В Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Нельзя пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Напомним, на Среднем Урале за сутки потушено 19 лесных пожаров.

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Областная газета Свердловской области

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