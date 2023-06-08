Транш на газификацию в 634 миллиона рублей получила Свердловская область

В Свердловской области программа газификации реализуется в 61 муниципалитете. Фото: Борис Ярков

634 миллиона рублей получила Свердловская область от единого оператора газификации "Газпром газификация". Средства предназначаются на реализацию программы по социальной догазификации, которую инициировал Президент России Владимир Путин.

Из поступившего транша 557 миллионов рублей направлено в "Екатеринбурггаз" на газификацию столицы Урала. Еще более 68 миллионов предназначено для газификации частного сектора в Арамиле, Сысертском и Горноуральском городских округах. Более 9 млн рублей направят в Невьянский и Алапаевский районы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Свердловской области программа реализуется в 61 муниципалитете, регион держит высокие темпы социальной догазификации. Данный показатель отметили на заседании федерального Штаба по газификации под руководством вице-премьера РФ Александра Новака, где подвели итоги реализации программы догазификации за пять месяцев 2023 года.

"В настоящий момент создана техническая возможность по подключению к уже построенным газовым сетям для почти 57,5 тысячи частных домов. Кроме того, жителями подано более 71 тысячи заявок, из которых более 51,1 тысячи уже принято в работу. По этим заявкам заключено почти 47,9 тысячи договоров, по которым к более чем 23,9 тысячи земельных участков уже подведены газопроводы, а 9 455 домов уже получили газ. Глава региона Евгений Куйвашев не раз отмечал, что одинаково комфортно должны жить и горожане, и жители малых населенных пунктов. Газ — это и уют, и экология, и экономия. И хочу еще раз подчеркнуть, такой масштабной газификации у нас еще никогда не было", — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Отметим, в рамках программы инфраструктура, необходимая для подключения к газу, до границ земельного участка домовладельца создается бесплатно. Заявки на подключение могут подать собственники частных домов в газифицированных населенных пунктах через портал Госуслуги, единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте или в офисе газораспределительной организации.

Также по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе создана интерактивная карта социальной догазификации, с помощью которой жители смогут проверить, в какие сроки его дом планируют подключить к голубому топливу.

Кроме этого, на Среднем Урале повышены суммы компенсаций за газификацию. Их размер может достигать 250 тысяч рублей. По инициативе губернатора в регионе расширен список льготников, которым возмещаются затраты на выполнение работы по подключению к газу. Субсидии могут получить многодетные, малоимущие семьи и одинокие граждане, бюджетники в сельской местности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории. Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на присоединение частного домовладения к газопроводу.

Напомним, накануне в Тавде запустили в работу новый газопровод.

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