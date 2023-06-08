На Среднем Урале наградят 10-летнего мальчика за спасение семьи на пожаре

10-летний мальчик спас семью от гибели на пожаре в Первоуральске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Первоуральске 10-летний мальчик спас семью от гибели во время пожара. Теперь ребенка хотят отметить ведомственной наградой за проявленную бдительность и грамотность действий при пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Пожар произошел в 2-этажном коттедже в Первоуральске. В это время дома находилась хозяйка с 10-летним сыном Матвеем и внучкой. Мальчик первый заметил дым и огонь. Он разбудил маму, которая спала на 2-м этаже дома. Все домочадцы успели быстро покинуть дом и вызвать пожарных.

Пламя охватило площадь в 200 квадратных метров, прибывшим на место ЧП сотрудникам МЧС понадобилось менее 2 часов на тушение пожара. Его причина устанавливается сотрудниками дознания.

Напомним, ранее полицейские Тугулыма спасли заблудившегося на болоте рыбака.