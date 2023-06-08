Для патрулирования свердловских лесов приобрели 19 новых внедорожников

Автомобили будут направлены в лесничества, где в этом пожароопасном сезоне была сложная обстановка. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Шмыков по поручению главы региона Евгения Куйвашева вручил ключи от новых автомобилей сотрудникам Государственной лесной охраны. На закупку транспортных средств Свердловской области из федерального бюджета было выделено более 27 миллионов рублей.

На Среднем Урале усилена работа по выявлению и пресечению нарушений в лесах, в первую очередь, по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как отметил Алексей Шмыков, в регионе большое внимание уделяется сохранению лесов, в частности, вопросам незаконных рубок и контролю за лесопожарной обстановкой. Все лесничества задействованы в сводном плане тушения лесных пожаров.

Алексей Шмыков отметил, что в регионе большое внимание уделяется сохранению лесов. Фото: Полина Зиновьева

"В первую очередь направляем автомобили в лесничества, где была сложная обстановка в этом пожароопасном сезоне. Именно усиленная рейдовая работа в прошедшие дни позволила не допустить осложнения лесопожарной обстановки в регионе", — рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области.

Сегодня все 30 лесничеств региона обеспечены современными автомобилями. Новые внедорожники усилят парк лесопатрульной техники. Полный привод и высокий дорожный просвет позволяют машинам ездить по труднодоступным участкам — это повышает эффективность патрулирования лесного фонда.

Фото: Полина Зиновьева

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов сообщил, что в этом году лесные инспекторы провели более 10 тысяч патрулирований. Это на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Выявлено более 300 нарушений требований пожарной безопасности.

Патрулирование лесов ведется по утвержденным маршрутам. Их общая протяженность составляет около 100 тысяч километров: это дороги, съезды в лесные массивы, берега водоемов, участки с легальной заготовкой древесины, вблизи садовых товариществ и линий электропередачи. Контроль за соблюдением требований лесного законодательства ведут работники лесничеств, специалисты областного министерства природных ресурсов и экологии. В патрулировании лесов принимают участие сотрудники МВД России и МЧС России.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, сохранение лесного фонда Среднего Урала ведется в рамках проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". За последние несколько лет парк лесопожарной техники обновлен на 96%. В этом году планируется закупить не менее 5 лесопатрульных комплексов, оборудованных средствами пожаротушения. Ежегодно в регионе формируется запас семян для лесовосстановления. В этом году специалисты восстановят более 30 тысяч гектаров уральских лесов. Лесовосстановительные работы пройдут на местах плановых вырубок и площадях, пострадавших от лесных пожаров.

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