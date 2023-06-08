В Екатеринбурге состоится научно-методический совет архивных учреждений УрФО

Научно-методический совет архивных учреждений УрФО пройдет в Екатеринбурге 14–15 июня. Фото: Галина Соловьева

Научно-методический совет архивных учреждений Уральского федерального округа пройдет в Екатеринбурге 14–15 июня 2023 года. В нем примут участие руководители архивных ведомств регионов УрФО, представители Федерального архивного агентства (Росархива) и Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, сообщили в Управлении архивами Свердловской области.

На совете обсудят актуальные вопросы:

обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов;

доступа к архивным документам с персональными данными;

взаимодействия с архивными органами и учреждениями ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Совет пройдет под председательством начальника Управления архивами Свердловской области Романа Тараборина. В заседании примут участие руководители всех архивных ведомств УрФО.

Также будет организована выставка архивных документов: "Воспоминания и письма уральцев о Великой Отечественной войне". Экспозицию подготовил госархив Свердловской области. В выставку включены и документы из государственных архивов регионов УрФО: фронтовые заметки корреспондентов, репортажи с мест событий, воспоминания об участии медработников в Великой Отечественной войне, переписка гражданского населения с бойцами 63-й Гвардейской добровольческой танковой бригады, письма уральцев семьям и другие материалы.

Заседание пройдет 14 июня с 10:00 до 17:00 в конференц-зале гостиницы "Октябрьская" (Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской,17), 15 июня здесь же состоится семинар научно-методического совета архивных учреждений.

Напомним, госархив Ирбита пополнился коллекцией уникальных фотонегативов, которые для учреждения выкупил меценат.