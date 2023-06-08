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Общество
8 июня 2023, 20:03

Свердловский Информационный центр ГУ МВД России изменил сроки предоставления государственных и муниципальных услуг

Девушка перед монитором

Срок предоставления документов о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования сокращен до 10 дней. Фото: Алексей Кунилов

При получении государственных услуг, предоставляемых Информационным центром ГУ МВД России по Свердловской области через Единый портал государственных и муниципальных услуг, обновлены сроки готовности некоторых документов. Это сделано для удобства свердловчан.

По информации руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, срок предоставления документов о наличии или отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования сокращен до 10 дней. Справка о том, что человек подвергался или не подвергался административному наказанию за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, выдается теперь в течение 5 дней.

Ранее обновленный многофункциональный центр открылся в Белоярском.

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Областная газета Свердловской области

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