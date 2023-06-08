На праздничные выходные июня изменится расписание свердловских электричек

Будут назначены дополнительные поезда, которые курсируют только по выходным дням. Фото: Алексей Кунилов

На Свердловской железной дороге изменится порядок следования некоторых электричек. 12 июня отменяются рейсы, которые ходят только по рабочим дням.

При этом будут назначены дополнительные поезда, которые курсируют только по выходным дням, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Изменения коснутся также пригородных "Ласточек" в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

• № 7053 Екатеринбург — Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее время местное) назначен 12 июня вместо 11 июня;

• № 7054 Шаля — Екатеринбург (отправление в 04:43) назначен 13 июня вместо 12 июня;

• № 7055 Екатеринбург — Кузино (отправление в 17:58) назначен 11 июня вместо 12 июня;

• № 7056 Кузино — Екатеринбург (отправление в 05:40) назначен 12 июня вместо 13 июня;

• № 7062 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 07:27) назначен 12 июня вместо 13 июня;

• № 7066 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 12:13) назначен 12 июня вместо 11 июня;

• № 7067 Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначен 11 июня вместо 12 июня;

• № 7071 Екатеринбург — Серов (отправление в 17:25) назначен 12 июня вместо 11 июня;

• № 7072 Серов — Екатеринбург (отправление в 03:18) назначен 13 июня вместо 12 июня.

Ранее "Областная газета" писала, что екатеринбуржцы получат скидку на проезд в электричке к 300-летию уральской столицы.