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Общество
8 июня 2023, 22:21

«Охотники» заступили на охрану леса

  Василий Алексеев
На закупку внедорожников из федерального бюджета было выделено более 27 млн рублей. Фото: Полина Зиновьева

На закупку внедорожников из федерального бюджета было выделено более 27 млн рублей. Фото: Полина Зиновьева

Вчера первый замгубернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ и министр природных ресурсов региона Денис МАМОНТОВ передали ключи от 19 автомобилей УАЗ  Хантер (в переводе с английского – «Охотник») сотрудникам лесной охраны. Внедорожники будут использоваться для патрулирования территорий с целью выявления незаконных рубок и борьбы с пожарами. Приоритет при распределении «охотников» был отдан лесничествам, которые в этом году столкнулись с пожароопасной ситуацией. С 2019 года сотрудники лесоохраны получили 51 автомобиль.

– Большой ответственный объем работы – 15 миллионов гектаров. Это легкие нашей любимой Свердловской области, нашей страны. Поэтому большое внимание уделяется сохранению лесов, – подчеркнул Алексей Шмыков. 

– Внедорожники повысят мобильность лесных инспекторов, лесной охраны, они позволят более качественно осуществлять работу как в повседневной службе, так и при патрулировании, – добавил министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

В зону контроля сотрудников лесной охраны в регионе входит более 2400 маршрутов общей площадью 100 тысяч км. В этом году лесничества увеличили число патрулирований в два раза и втрое подняли объем штрафов. За 5 месяцев проведено более 10 тысяч рейдов. Пресечены 76 незаконных рубок. Составлено более 240 протоколов на граждан, нарушивших противопожарный режим. 

Областная газета Свердловской области
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