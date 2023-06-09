В три раза сокращена площадь лесных пожаров на Среднем Урале

В Свердловской области за сутки ликвидировали 3 природных пожара, охвативших площадь более 2 тысяч гектаров. В общей сложности площадь лесных пожаров сократилась на Среднем Урале почти в 3 раза, сообщает департамент информационной политики региона.
Возгорания потушены:
- в Гаринском городском округе (2,1 тыс. га),
- в Махневском муниципальном образовании (80 га);
- в Тугулымском городском округе (0,8 га).
В Свердловской области действует 5 лесных пожаров, из них 4 локализованы на площади 913 гектаров. В борьбе с огнем задействованы более 300 человек, привлечено свыше 50 единиц спецтехники.
Напомним, для патрулирования свердловских лесов приобрели 19 новых внедорожников.