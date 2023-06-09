Новый цифровой маммограф введен в эксплуатацию в больнице Тугулыма в Свердловской области

В Тугулымской центральной районной больнице благодаря национальному проекту "Здравоохранение" введен в эксплуатацию цифровой маммограф. Он позволит врачам выявлять у свердловчанок новообразования на ранней стадии и эффективнее вести борьбу с онкопатологиями.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, мощность маммографа позволяет проводить 10–15 высокоточных исследований в день. Таким образом, количество обследуемых увеличится вдвое. К тому же точность изображений "на цифре" возрастет в три раза.
"Перед пуском в эксплуатацию маммографа сотрудники прошли обучение работе на поставленном оборудовании. Новинка укрепила нашу диагностическую базу: теперь в рамках диспансеризации и профосмотров женщины могут пройти качественный скрининг для выявления возможных онкопатологий", — отметила и.о. главного врача Тугулымской ЦРБ Елена Титарь.
Добавим, что стоимость оборудования составила почти 9 миллионов рублей.
Медики отмечают, что систематический скрининг дает возможность выявлять у свердловчан онкологию на ранней стадии развития, чтобы вовремя принять меры и назначить эффективное лечение. Обследование пациенток на скан-маммографе является неотъемлемой частью программ по борьбе с раком груди.
Напомним, в Екатеринбурге вчера завершился XV Уральский конгресс по ЗОЖ. Особый акцент был сделан специалистами на укреплении здоровья детей, активном долголетии старшего поколения и вакцинопрофилактике — ключевых направлениях нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».