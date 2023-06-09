Второй этап опрессовок выявил четыре повреждения трубопроводов в Екатеринбурге

Второй этап опрессовок завершился в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

Во время второго этапа опрессовок, который проходил в Екатеринбурге с 5 по 9 июня, специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) выявили четыре повреждения трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.

"Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, ― это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Цель ― выявление слабых мест на теплотрассах, с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона", ― уточнили в пресс-службе компании.

Так, повреждения на магистральных и распределительных сетях выявлены ночью 7 июня на ул. Цвиллинга, 8. Здесь был зафиксирован выход воды на поверхность. Уже через 15 минут бригада ЕТК была на месте и оперативно перекрыла воду. Специалисты уже приступили к устранению повреждений.

Отметим, что опрессовки проводились без отключения горячего водоснабжения. Если же у кого-то на время опрессовок отключали горячую воду, то по этому вопросу ЕТК просит обращаться в организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства.

Третий централизованный этап испытаний запланирован на 17–21 июля.

Напомним, во время первого этапа опрессовок в Екатеринбурге выявили 28 повреждений на трубопроводах.