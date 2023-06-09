Врачи ДГКБ № 9 Екатеринбурга спасли подростка с ожогами III степени

Врачи Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга применили уникальную методику, чтобы спасти пациента. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга (ДГКБ № 9) применили уникальную методику, чтобы спасти подростка, который в результате пожара в многоквартирном доме получи тяжелейшие ожоги. Мальчик провел в коме 35 суток.

"Пациента доставили спасатели Территориального центра медицины катастроф в крайне тяжелом состоянии: он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В кратчайшие сроки мы провели комплексное обследование. После постановки клинического диагноза и стабилизации показателей гемодинамики пациента взяли в операционную", — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДГКБ № 9 Михаил Калинин.

Врачи отмечают, что по статистике при таком масштабном поражении организма шанс выжить даже у взрослого составляет лишь 25%.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, пациенту удалось сохранить жизнь благодаря четко отработанной маршрутизации: мальчика быстро доставили в "девятку" на вертолете, а дальше он попал в руки профессиональных врачей. Благодаря их опыту и оснащению больницы современным оборудованием удалось восстановить все основные функции организма пациента.

Врачи применили уникальную методику раннего оперативного лечения ожоговых травм. Она является ведущей технологией в Уральском федеральном округе и получила высокую оценку главного внештатного комбустиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня молодой человек уже делает первые шаги, четко разговаривает и даже шутит. Отметим, что достаточно оперативно восстановить двигательные и когнитивные функции после длительной комы помогла трехэтапная реабилитация, которая внедрена в больнице, начиная с отделения реанимации.

Добавим, что оснащение медучреждений Свердловской области современным оборудованием ведется в рамках реализации федерального и регионального проектов "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, новое диагностическое оборудование получила ДГКБ № 11 в Екатеринбурге.

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