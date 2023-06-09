Кадастровую оценку объектов недвижимости специалисты Свердловской области провели первыми в стране

Специалисты министерства по управлению госимуществом Свердловской области оценили недвижимость по стоимости, максимально приближенной к рыночной. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область первая из субъектов РФ провела государственную кадастровую оценку объектов недвижимости. Специалисты оценили почти 3,5 миллиона объектов капитального строительства. Согласно федеральному законодательству, государственная кадастровая оценка проводится в 2023 году во всех субъектах РФ.

"Кадастровая стоимость объектов, оценка которых проводится в текущем году, является налоговой базой по налогу на имущество физических лиц. Если объект недвижимости включен в перечень деловых и торговых центров, ежегодно определяемый правительством Свердловской области, его кадастровая стоимость является налоговой базой по налогу на имущество организаций. Эти налоги поступают в консолидированный бюджет Свердловской области", — отметил заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Специалисты регионального министерства по управлению государственным имуществом и Центра государственной кадастровой оценки проверили как готовые здания, отдельные помещения, машино-места, сооружения, так и объекты незавершенного строительства. Они оценили недвижимость по стоимости, максимально приближенной к рыночной. Все данные размещены на сайте Росреестра. Новые результаты оценки начнут применяться для налогообложения с 1 января 2024 года. Таким образом, налог на имущество физических лиц от новой кадастровой стоимости необходимо будет уплатить до 1 декабря 2025 года.

Если у кого-то возникли замечания по проекту, то их можно направить в Центр государственной кадастровой оценки до 1 июля 2023 года лично, а также по электронной почте deklar@cgko66.ru, через МФЦ или почтовым отправлением. Кроме того, для консультаций открыта горячая линия по телефону +7 (343) 382-00-72.

Ранее "Областная газета" писала, что специалисты свердловского Росреестра обследовали более 1,6 тысячи гектаров земли при помощи дронов.