Кадастровую оценку объектов недвижимости специалисты Свердловской области провели первыми в стране

Свердловская область первая из субъектов РФ провела государственную кадастровую оценку объектов недвижимости. Специалисты оценили почти 3,5 миллиона объектов капитального строительства. Согласно федеральному законодательству, государственная кадастровая оценка проводится в 2023 году во всех субъектах РФ.
"Кадастровая стоимость объектов, оценка которых проводится в текущем году, является налоговой базой по налогу на имущество физических лиц. Если объект недвижимости включен в перечень деловых и торговых центров, ежегодно определяемый правительством Свердловской области, его кадастровая стоимость является налоговой базой по налогу на имущество организаций. Эти налоги поступают в консолидированный бюджет Свердловской области", — отметил заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.
Специалисты регионального министерства по управлению государственным имуществом и Центра государственной кадастровой оценки проверили как готовые здания, отдельные помещения, машино-места, сооружения, так и объекты незавершенного строительства. Они оценили недвижимость по стоимости, максимально приближенной к рыночной. Все данные размещены на сайте Росреестра. Новые результаты оценки начнут применяться для налогообложения с 1 января 2024 года. Таким образом, налог на имущество физических лиц от новой кадастровой стоимости необходимо будет уплатить до 1 декабря 2025 года.
Если у кого-то возникли замечания по проекту, то их можно направить в Центр государственной кадастровой оценки до 1 июля 2023 года лично, а также по электронной почте deklar@cgko66.ru, через МФЦ или почтовым отправлением. Кроме того, для консультаций открыта горячая линия по телефону +7 (343) 382-00-72.
Ранее "Областная газета" писала, что специалисты свердловского Росреестра обследовали более 1,6 тысячи гектаров земли при помощи дронов.