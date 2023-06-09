На Среднем Урале впервые пройдет Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область впервые станет одной из площадок проведения соревнований II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. В мероприятии, которое состоится с 9 по 18 февраля 2024 года, примут участие сильнейшие спортсмены страны.

Как рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин, спартакиада станет одним из ключевых элементов спортивного календаря сезона — в течение 10 дней соревнований спортсмены выступят в Красноярском и Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. На Среднем Урале состязания пройдут в Нижнем Тагиле по трем видам спорта, сообщили в департаменте информполитики региона. Всего же на соревнованиях около 2,5 тысяч спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта: биатлоне, бобслее (в том числе скелетоне), горнолыжном спорте, керлинге, фигурном катании и других.

"В лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трамплина спортсмены будут состязаться на базе спортивной школы олимпийского резерва "Аист", а на Горе Белая впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. Стоит отметить, что во всех этих видах спорта свердловские спортсмены будут в числе фаворитов в борьбе за награды", — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в регионах для проведения соревнований будут задействованы объекты, принимавшие крупные международные турниры.

"Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году. Символично, что спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи — одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны", — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Добавим, что по поручению Президента Владимира Путина Правительство России уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в субъектах страны, как для массового спорта, так и для крупных спортивных комплексов.

Ранее "Областная газета" писала, что екатеринбургские Дворец водных видов спорта и Центр художественной гимнастики стали лауреатами премии SportsFacilities.