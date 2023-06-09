В региональном центре оптимизации свердловчане будут получать госуслуги в три раза быстрее

Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг будет работать на базе многофункционального центра. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале появится Региональный центр оптимизации Свердловской области. Благодаря ему уральцы будут получать государственные услуги удаленно в режиме 24/7 и без сбора лишних документов. Соответствующее постановление, которое обеспечит цифровую трансформацию госуслуг, принято правительством региона.

По словам министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова, региональный центр оптимизации создается для исполнения поручения Президента по поэтапному переходу к предоставлению абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"При этом человеку не нужно лично присутствовать при подаче документов или получении услуги. Региональный центр поможет оптимизировать как существующие электронные услуги, так и перевести оставшиеся в электронный вид", — пояснил Михаил Пономарьков.

Большинство государственных и муниципальных услуг перейдут в непрерывный формат до конца 2023 года. Результат оказания услуги должен храниться в электронном виде и быть доступным неограниченное количество времени гражданину и всем органам власти.

Также пройдет инвентаризация запрашиваемых у заявителя документов, чтобы исключить те, которые можно получить напрямую в других органах власти. Запланирована оптимизация и автоматизация внутренних процессов в органах власти. Эти меры позволят не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и сократить сроки их предоставления.

Создаваемый центр оптимизации государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра Свердловской области поможет решить эти задачи. Эксперты центра будут готовить предложения по оптимизации услуг, помогать переводить услуги в электронный вид и готовить методические и учебные материалы.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил стратегию цифровой трансформации региона. Она служит достижению целей национального проекта "Цифровая экономика", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Одно из ее направлений — цифровизация государственного управления — предполагает, в том числе, совершенствование механизмов предоставления госуслуг. Результатом работы станут быстрые и удобные для людей услуги. Бумажные документы, предъявляемые и получаемые заявителями услуг, будут полностью исключены.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловский Информационный центр ГУ МВД России изменил сроки предоставления государственных и муниципальных услуг.

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