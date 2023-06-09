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9 июня 2023, 16:14

Последняя в этом сезоне ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге

Ярмарка

Заключительная в летнем сезоне ярмарка пройдет в Екатеринбурге 10 и 11 июня. Фото: Павел Ворожцов

В выходные на площади 1905 года пройдет последняя в этом сезоне ярмарка выходного дня. После чего она отправится на летние каникулы, сообщили в администрации Екатеринбурга.

10 и 11 июня товары и продукцию на ярмарке представят уральские фермеры и производители. Посетили смогут приобрети молочные, мясные продукты, также будут представлены свежие овощи и фрукты. 

Кроме того, свою продукцию представят уральские художники, изготовители посуды, кондитеры и повара. Сообщается, что на время проведения ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта до 19:00 воскресенья. 

Напомним, Свердловская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. 

Областная газета Свердловской области

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