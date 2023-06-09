Свердловская область направила партию гуманитарного груза в Белгород

Ориентировочно гуманитарный груз поступит в Белгород 12 июня. Фото: Павел Ворожцов

Из Свердловского областного Дома добровольцев в Белгород отправился гуманитарный груз. В него вошли продукты питания длительного хранения, одежда, предметы личной гигиены, постельное белье, подушки, одеяла и т. д.

Сбор организован Ассоциацией ветеранов СВО, Домом добровольцев и региональным отделением "Единой России". В Белгород груз должен прибыть ориентировочно 12 июня — в День России.

Жители Свердловской области собрали для белгородцев, попавших в сложную жизненную ситуацию, более 5 тонн самого необходимого. Помощь получат жители прифронтовой полосы, которые были вынуждены покинуть свои дома и пока поселились у родственников и в пунктах временного размещения.

"Все собрано силами жителей области. Активное участие принимали и организации, и обычные люди. Собрали все быстро, буквально за два дня", — рассказал руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

"Собрали все самое необходимое. Я думаю, это только начало. Эта работа будет продолжена. Хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв", — подчеркнул депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.