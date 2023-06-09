Определены лучшие социальные работники Свердловской области

Лучшим заведующим участковой социальной службой признан 32-летний Никита Аржанников. Фото: Борис Ярков

Итоги конкурса профмастерства "Профессионал-2023" подвели в Свердловской области среди работников организаций социального обслуживания населения. Церемония награждения, приуроченная ко Дню социального работника, прошла в Доме культуры "Современник" в Березовском.

"Организации у нас занимаются и помощью на дому, и стационарным обслуживанием, и профилактической работой, работой с семьями, оказавшимися в трудной ситуации. Например, в этом году была проведена масштабная работа с пострадавшими от пожаров. То есть охватываем все категории от мала до велика. И профессиональный конкурс — это способ заявить о себе и своих достижениях, а также посмотреть на других своих коллег и их опыт", — заявил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Конкурс проводился в шести номинациях. Лучшим заведующим участковой социальной службой признан 32-летний Никита Аржанников. Он работает в комплексном центре соцобслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В центр я попал в 20 лет, на практику во время обучения социальной работе в УрГПУ. C тех пор работу не менял. На этапе поступления в вуз планировал, что буду работать с молодежью, но потом увидел иное поле для деятельности. Начинал я с проведения курсов компьютерной грамотности для пожилых, и тогда мне запала в душу та искра, которая появлялась в глазах у учеников, когда у них начинало что-то получаться", — рассказал Никита Аржанников.

Подразделение, где трудится Никита Аржанников, занимается организацией путешествий для пожилых людей с инвалидностью. Для них социальные работники проводят сплавы по рекам Чусовая, Исеть, Реж, Тагил. Также вместе с подопечными соцработники организуют пешие походы и экскурсии. Под опекой находятся более 700 человек, из которых самому старшему 84 года.

Социальная защита населения является одним из приоритетных направлений в работе органов государственной власти Свердловской области. В 2022 году социальные выплаты получили больше полутора миллионов уральцев.

Полный список победителей конкурса "Профессионал-2023": лучший заместитель руководителя организации социального обслуживания, в компетенцию которого входит организация и контроль административно-хозяйственной деятельности — Колмакова Ольга Витальевна , Комплексный центр социального обслуживания населения "Золотая осень" города Нижний Тагил;

, Комплексный центр социального обслуживания населения "Золотая осень" города Нижний Тагил; лучший заведующий участковой социальной службой — Аржанников Никита Сергеевич , Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга;

, Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга; лучший специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних — Шарнина Ольга Владимировна , Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района;

, Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района; лучший психолог — Маслова Юлия Нэфисовна , Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района;

, Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района; лучший инструктор по физической культуре — Просвирова Ольга Владимировна , Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста;

, Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста; лучший бухгалтер — Гоголева Анна Михайловна, Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района.

Напомним, работники екатеринбургской соцслужбы освоили электросамокаты.