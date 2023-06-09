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9 июня 2023, 21:03

В Екатеринбурге лучшие повара будут соревноваться за право выйти в финал Всероссийской олимпиады

Конкурс поваров

Чемпионаты среди шеф-поваров и поваров-юниоров пройдут на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области 14 и 15 июня состоится окружной этап IV Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда имени В. Б. Беляева". В отборочных состязаниях будут участвовать лучшие представители индустрии гостеприимства из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.

Чемпионаты среди шеф-поваров и поваров-юниоров пройдут на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума. Победители получат право принять участие в финале олимпиады, которая пройдет в Перми с 25 по 27 августа. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ознакомиться с регламентами проведения отборочного этапа олимпиады и подать заявку на участие можно на сайте Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области.

Олимпиада по кулинарии и сервису носит имя Виктора Беляева — кремлевского шеф-повара, который на протяжении 30 лет готовил блюда для первых лиц государства и на высшем уровне обслуживал приемы иностранных гостей. Он занимал пост президента Национальной ассоциации кулинаров России, внес весомый вклад в развитие отечественной кулинарной культуры.

Ранее "Областная газета" писала, что Александр Бикс признан лучшим поваром Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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