Темы дня

Общество
9 июня 2023, 21:15

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее оформление предприятия к 300-летию города

Администрация Екатеринбурга

Конкурс направлен на повышение эстетической привлекательности предприятий, создание нарядного облика города. Фото: Павел Ворожцов

К участию в конкурсе на лучшее тематическое оформление к 300-летию уральской столицы приглашаются предприятия потребительского рынка, сферы услуг, индустрии гостеприимства и административно-офисных зданий. Постановление о проведении конкурса подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Конкурс посвящен празднованию 300-летия Екатеринбурга и направлен на повышение эстетической привлекательности предприятий, создание нарядного облика города и праздничного настроения у его жителей и гостей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявку на участие в конкурсе можно подать с 14 по 21 августа. Первый этап пройдет с 22 по 28 августа, второй — с 1 по 8 сентября 2023 года.

Соревнования проводятся в следующих номинациях:

  • предприятия бытового обслуживания населения,
  • предприятия индустрии гостеприимства,
  • деловые центры и административно-офисные здания,
  • предприятия торговли,
  • предприятия общественного питания,
  • торговые центры (комплексы),
  • предприятия, оказывающие услуги автосервиса,
  • нестационарные торговые объекты,
  • производители промышленной упаковки.

Жюри будет оценивать комплексное тематическое оформление входных групп, витрин, благоустройство прилегающей территории, оформление помещений предприятий. Победители получат дипломы главы Екатеринбурга и памятные подарки.

С условиями использования юбилейного логотипа можно ознакомиться на портале, посвященном 300-летию Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, что финал конкурса "Мисс Екатеринбург" проведет шоумен Дмитрий Хрусталев.

Еще по теме:

  • В год 300-летия Екатеринбурга Евгений Куйвашев и Алексей Орлов открыли реконструированный легкоатлетический стадион "Калининец"
  • Екатеринбуржцы получат скидку на проезд в электричке к 300-летию уральской столицы
  • Фотографии известных горожан появятся на улицах к 300-летию Екатеринбурга
  • К юбилею Екатеринбурга на проспекте Ленина появятся обелиски "Московской заставы"

Сюжет

Екатеринбургу - 300 лет
Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.06.2023, 13:25 / Общество
В День России в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя
10.06.2023, 12:40 / Общество
Межрегиональный веломаршрут могут запустить через туркластеры Гора Белая и Большая Сысерть
10.06.2023, 12:19 / Общество
В УрФУ увеличилось количество бюджетных мест
10.06.2023, 11:55 / Общество
Активность горожан помогла преобразить набережную Верхней Туры
10.06.2023, 11:17 / Общество
В Свердловской области локализованы все природные пожары