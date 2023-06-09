В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее оформление предприятия к 300-летию города

К участию в конкурсе на лучшее тематическое оформление к 300-летию уральской столицы приглашаются предприятия потребительского рынка, сферы услуг, индустрии гостеприимства и административно-офисных зданий. Постановление о проведении конкурса подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Конкурс посвящен празднованию 300-летия Екатеринбурга и направлен на повышение эстетической привлекательности предприятий, создание нарядного облика города и праздничного настроения у его жителей и гостей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Заявку на участие в конкурсе можно подать с 14 по 21 августа. Первый этап пройдет с 22 по 28 августа, второй — с 1 по 8 сентября 2023 года.
Соревнования проводятся в следующих номинациях:
- предприятия бытового обслуживания населения,
- предприятия индустрии гостеприимства,
- деловые центры и административно-офисные здания,
- предприятия торговли,
- предприятия общественного питания,
- торговые центры (комплексы),
- предприятия, оказывающие услуги автосервиса,
- нестационарные торговые объекты,
- производители промышленной упаковки.
Жюри будет оценивать комплексное тематическое оформление входных групп, витрин, благоустройство прилегающей территории, оформление помещений предприятий. Победители получат дипломы главы Екатеринбурга и памятные подарки.
С условиями использования юбилейного логотипа можно ознакомиться на портале, посвященном 300-летию Екатеринбурга.
Ранее "Областная газета" писала, что финал конкурса "Мисс Екатеринбург" проведет шоумен Дмитрий Хрусталев.
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