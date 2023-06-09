В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее оформление предприятия к 300-летию города

Конкурс направлен на повышение эстетической привлекательности предприятий, создание нарядного облика города. Фото: Павел Ворожцов

К участию в конкурсе на лучшее тематическое оформление к 300-летию уральской столицы приглашаются предприятия потребительского рынка, сферы услуг, индустрии гостеприимства и административно-офисных зданий. Постановление о проведении конкурса подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Конкурс посвящен празднованию 300-летия Екатеринбурга и направлен на повышение эстетической привлекательности предприятий, создание нарядного облика города и праздничного настроения у его жителей и гостей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявку на участие в конкурсе можно подать с 14 по 21 августа. Первый этап пройдет с 22 по 28 августа, второй — с 1 по 8 сентября 2023 года.

Соревнования проводятся в следующих номинациях:

предприятия бытового обслуживания населения,

предприятия индустрии гостеприимства,

деловые центры и административно-офисные здания,

предприятия торговли,

предприятия общественного питания,

торговые центры (комплексы),

предприятия, оказывающие услуги автосервиса,

нестационарные торговые объекты,

производители промышленной упаковки.

Жюри будет оценивать комплексное тематическое оформление входных групп, витрин, благоустройство прилегающей территории, оформление помещений предприятий. Победители получат дипломы главы Екатеринбурга и памятные подарки.

С условиями использования юбилейного логотипа можно ознакомиться на портале, посвященном 300-летию Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, что финал конкурса "Мисс Екатеринбург" проведет шоумен Дмитрий Хрусталев.

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