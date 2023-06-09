Главный документ – из рук губернатора

Учащийся школы олимпийского резерва «Уктусские горы» Максим Корчагин считает получение первого паспорта одним из главных событий в своей жизни. Фото: Полина Зиновьева

Основной документ гражданина получили десять ребят, отличившихся в учебе, спорте, искусстве и общественной жизни. Глава региона отметил, что именно молодому поколению предстоит совершать технические прорывы, научные открытия и развивать экономику страны.

– Важнейшими ценностями нашего народа всегда были и остаются честь, достоинство, справедливость, чувство долга, любовь к родной земле. Быть гражданином России – означает быть наследником славных традиций, преемником этих ценностей. А это большая ответственность! И сегодня она возлагается и на вас, – поздравил ребят Евгений Куйвашев, пожелав им реализоваться в Свердловской области и трудиться на благо региона.

В число получивших паспорт вошел ученик СШОР «Уктусские горы» Максим Корчагин.

– Это было особенно волнительно и радостно, что получаешь паспорт не в МФЦ, а из рук самого губернатора. С паспортом приходят возможности, права и ответственность, – поделился юный спортсмен с «ОГ».