В Свердловской области локализованы все природные пожары

Вечером 9 июня в Свердловской области действовали два лесных пожара. Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали все природные пожары, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

За сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара на площади 300 гектаров. Возгорания потрушены:

в Артемовском городском округе,

в городском округе Первоуральск,

в Пышминском городском округе.

Вечером 9 июня в Свердловской области действовали два лесных пожара в Камышловском и Сосьвинском районах, площадь возгораний составляла 1 120 га.

В борьбе с огнем на территории региона задействованы 110 человек, привлечены 40 единиц спецтехники.

Напомним, для патрулирования свердловских лесов приобрели 19 новых внедорожников.