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Общество
10 июня 2023, 11:17

В Свердловской области локализованы все природные пожары

Лесной пожар

Вечером 9 июня в Свердловской области действовали два лесных пожара. Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали все природные пожары, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.  

За сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара на площади 300 гектаров. Возгорания потрушены: 

  • в Артемовском городском округе,
  • в городском округе Первоуральск,
  • в Пышминском городском округе.

Вечером 9 июня в Свердловской области действовали два лесных пожара в Камышловском и Сосьвинском районах, площадь возгораний составляла 1 120 га.  

В борьбе с огнем на территории региона задействованы 110 человек, привлечены 40 единиц спецтехники. 

Напомним, для патрулирования свердловских лесов приобрели 19 новых внедорожников. 

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области локализованы все природные пожары