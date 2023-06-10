В Свердловской области локализованы все природные пожары

На Среднем Урале специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали все природные пожары, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
За сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара на площади 300 гектаров. Возгорания потрушены:
- в Артемовском городском округе,
- в городском округе Первоуральск,
- в Пышминском городском округе.
Вечером 9 июня в Свердловской области действовали два лесных пожара в Камышловском и Сосьвинском районах, площадь возгораний составляла 1 120 га.
В борьбе с огнем на территории региона задействованы 110 человек, привлечены 40 единиц спецтехники.
Напомним, для патрулирования свердловских лесов приобрели 19 новых внедорожников.