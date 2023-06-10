Межрегиональный веломаршрут могут запустить через туркластеры Гора Белая и Большая Сысерть

Новый межрегиональный маршрут может связать несколько регионов Урала. Фото: Галина Соловьева

Средний Урал, Башкирию и Пермский край может связать новый межрегиональный маршрут. Его создание обсудили представители власти, Управляющей компании туркластерами Свердловской области, проекта VeloRussia и общественности, сообщает департамент информационной политики региона.

Рассматриваются два направления веломаршрута. Отправная точка — Екатеринбург. Отсюда путешественник может направиться:

на юго-запад в сторону Красноуфимска и далее в Башкирию,

в сторону туркластера Гора Белая и далее в Пермский край.

"В приоритете создать возможности для сквозного турпотока через туркластеры Гора Белая и Большая Сысерть. Оба кластера идеально подходят для туристов с велосипедами: есть места для размещения, кемпинги, глэмпинги. Сейчас существующие тропы оцифровываются в популярных навигационных сервисах, активно развивается велопешеходный маршрут "Сысертская сотня". После встречи мы начали подготовку соглашения о сотрудничестве между управляющей компанией и проектом VeloRussia", — заявил генеральный директор УК туркластерами области Леонид Гункевич.

По статистике, путешествия на велосипедах по регионам выбирают 1,5 миллиона активных велотуристов.

"В Свердловской области нужно развивать инфраструктуру туризма. Особенно в малых городах. Только тогда получится полноценный веломаршрут", — подчеркнул создатель проекта VeloRussia Антон Сазонов.

Отметим, развитие внутреннего туризма является одной из задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, ранее туристический потенциал "Большой Сысерти" оценили инвесторы из Китая.

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