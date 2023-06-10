В День России в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в центре Екатеринбурга будет действовать 12 июня с 10:00 до 15:00. Фото: Полина Зиновьева

12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать с 10:00 до 15:00, сообщили в городской администрации.

Алкоголь не будут продавать во всех торговых точках в границах улиц 8 Марта — Малышева — Толмачева — Первомайской — Горького — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи.

Отметим, в День России в Свердловской области состоятся праздничные мероприятия. В Екатеринбурге главным событием станет акция "Хором славим Россию и город", в которой примут участие тысячи уральцев.

Напомним, ранее "Областная газета" представила гид по самым интересным культурным фестам ближайшего времени.

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