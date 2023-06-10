Глава Березовского призвал волонтеров помочь в тушении торфяного пожара

Сейчас в тушении торфяного пожара в поселке Солнечном помогают курсанты колледжа МЧС. Фото: telegram-канал Евгения Писцова

Глава Березовского Евгений Писцов обратился к свердловчанам с просьбой помочь в тушении торфяного пожара в поселке Солнечном.

Как пояснил Евгений Писцов в своем telegram-канале, сейчас в ликвидации возгорания помогают курсанты колледжа МЧС. Они проделали большой объем работы. Однако 12 июня у курсантов наступает последний день, когда они смогут помогать в тушении пожара. С 13 июня учащиеся сдают сессию.

"Это означает, что с 13 июня группировка сил в поселке Солнечном может сильно поредеть, тогда все усилия, потраченные за месяц, окажутся напрасными. Работы на пожаре по оценкам специалистов осталось недели на две. Потому я снова обращаюсь к помощи волонтеров. Нужны мужчины на полный рабочий день для работы с пожарными стволами, мотопомпами, иногда с бензопилами и лопатами", — написал глава Березовского Евгений Писцов.

Он добавил, что администрация обеспечит добровольцев необходимым инвентарем, а также горячими обедами. На каждый день, начиная с 13 июня, необходимо 30 человек. Людей поделят на группы, в каждой по 5 человек, из них 4 волонтера и 1 профессиональный пожарный или лесник.

Записаться в добровольцы можно по телефонам 112 или +7 (34369) 4-12-00.

Напомним, в Свердловской области сегодня локализовали все природные пожары.

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