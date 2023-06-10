Темы дня

Общество
10 июня 2023, 14:25

Глава Березовского призвал волонтеров помочь в тушении торфяного пожара

Торфяной пожар

Сейчас в тушении торфяного пожара в поселке Солнечном помогают курсанты колледжа МЧС. Фото: telegram-канал Евгения Писцова

Глава Березовского Евгений Писцов обратился к свердловчанам с просьбой помочь в тушении торфяного пожара в поселке Солнечном.

Как пояснил Евгений Писцов в своем telegram-канале, сейчас в ликвидации возгорания помогают курсанты колледжа МЧС. Они проделали большой объем работы. Однако 12 июня у курсантов наступает последний день, когда они смогут помогать в тушении пожара. С 13 июня учащиеся сдают сессию.

"Это означает, что с 13 июня группировка сил в поселке Солнечном может сильно поредеть, тогда все усилия, потраченные за месяц, окажутся напрасными. Работы на пожаре по оценкам специалистов осталось недели на две. Потому я снова обращаюсь к помощи волонтеров. Нужны мужчины на полный рабочий день для работы с пожарными стволами, мотопомпами, иногда с бензопилами и лопатами", — написал глава Березовского Евгений Писцов.

Он добавил, что администрация обеспечит добровольцев необходимым инвентарем, а также горячими обедами. На каждый день, начиная с 13 июня, необходимо 30 человек. Людей поделят на группы, в каждой по 5 человек, из них 4 волонтера и 1 профессиональный пожарный или лесник.

Записаться в добровольцы можно по телефонам 112 или +7 (34369) 4-12-00.

Напомним, в Свердловской области сегодня локализовали все природные пожары.

Еще по теме:

  • Для патрулирования свердловских лесов приобрели 19 новых внедорожников
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.06.2023, 22:17 / Культура
Первый день музыкального рок-фестиваля "Кардиограмма" завершился в Екатеринбурге
10.06.2023, 17:50 / Общество
На Среднем Урале синоптики прогнозируют ночные заморозки
10.06.2023, 17:01 / Общество
Министр обороны РФ подписал приказ о порядке служебной деятельности добровольческих организаций
10.06.2023, 15:56 / Общество
На екатеринбургском рок-фестивале "Кардиограмма" в первые часы работы более 90 человек проверили сердце
10.06.2023, 14:25 / Общество
Глава Березовского призвал волонтеров помочь в тушении торфяного пожара