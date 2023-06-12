Евгений Куйвашев со страниц "Областной газеты" поздравил свердловчан с Днем России

Губернатор поздравил свердловчан с Днем России. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем России на страницах "Областной газеты".

"Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем России! Это один из важнейших государственных праздников. Он напоминает нам о славных страницах в истории Родины, о единстве и героизме нашего многонационального народа, вызывает чувство гордости за свою страну.

Свердловская область — один из российских лидеров по основным направлениям социально-экономического развития. Это ключевой, опорный регион России, территория высокой гражданской активности, межнационального мира и согласия. Несмотря на внешнеэкономические вызовы, Свердловская область продолжает путь уверенного и динамичного развития.

По итогам минувшего года по многим ключевым направлениям обеспечен рост. Достигнуты основные показатели в реализации национальных проектов, укрепился рынок труда и социальная стабильность в обществе. Продолжилась реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, рост производительности труда и заработной платы, обеспечение импортонезависимости, повышение качества жизни.

Уважаемые уральцы!

Все достижения и победы Свердловской области — результат вашего труда, ответственности и сплоченности, искренней заинтересованности в судьбе Отечества и готовности трудиться во имя его блага. Сердечное спасибо за все, что вы делаете для развития России и Свердловской области.

Желаю успехов, оптимизма и жизнелюбия, здоровья, счастья и добра вам, вашим семьям, детям, родителям. С праздником, земляки! С Днем России!"