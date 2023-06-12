Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем России

Владимир Якушев поздравил жителей регионов УрФО с Днем России. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей регионов УрФО с Днем России.

"Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем России!

У нашей страны — многовековая история. Без России нет прошлого, настоящего и будущего всей мировой цивилизации. Наши предки создали великую державу, мощную экономику, уникальную культуру. А мы смогли продолжить их дело.

За последние десятилетия наша страна совершила настоящий рывок вперед. Мы успешно реализуем национальные проекты, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Грандиозные масштабы у нас в строительстве жилья и дорог. Свой вклад в эти успехи вносит и наш Уральский федеральный округ.

Нам есть чем гордиться и что защищать. Враги России не раз испытывали нашу страну на прочность, но всегда были биты. Уверен, наши парни на полях специальной военной операции достойны своих отцов и дедов. Давайте пожелаем им удачи, мужества и, конечно, победы!

С праздником, дорогие земляки! Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям! Новых успехов и достижений на благо нашей любимой Родины — России!"