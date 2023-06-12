Темы дня

Общество
12 июня 2023, 10:00

Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем России

Владимир Якушев

Владимир Якушев поздравил жителей регионов УрФО с Днем России. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей регионов УрФО с Днем России. 

"Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем России!

У нашей страны — многовековая история. Без России нет прошлого, настоящего и будущего всей мировой цивилизации. Наши предки создали великую державу, мощную экономику, уникальную культуру. А мы смогли продолжить их дело.

За последние десятилетия наша страна совершила настоящий рывок вперед. Мы успешно реализуем национальные проекты, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Грандиозные масштабы у нас в строительстве жилья и дорог. Свой вклад в эти успехи вносит и наш Уральский федеральный округ.

Нам есть чем гордиться и что защищать. Враги России не раз испытывали нашу страну на прочность, но всегда были биты. Уверен, наши парни на полях специальной военной операции достойны своих отцов и дедов. Давайте пожелаем им удачи, мужества и, конечно, победы!

С праздником, дорогие земляки! Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям! Новых успехов и достижений на благо нашей любимой Родины — России!"

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.06.2023, 13:55 / Общество
Первоуральск отмечает День России концертом и квестом
12.06.2023, 13:36 / Общество
Военный ансамбль из Новоуральска стал лучшим на фестивале-конкурсе духовых оркестров
12.06.2023, 13:09 / Общество
В Нижнем Тагиле в честь Дня России пройдет шоу духового оркестра
12.06.2023, 12:48 / Общество
Медики подвели итоги работы на рок-фестивале "Кардиограмма" в Екатеринбурге
12.06.2023, 12:33 / Общество
В Екатеринбурге стартовала акция "Хором славим Россию и город"