На Среднем Урале ликвидируют возникшие из-за грозы пожары

В борьбе с огнем задействованы более 100 человек. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области ликвидируют природные пожары, которые возникли из-за грозы. Из пяти действующих возгораний четыре произошли из-за ударов молний, сообщает департамент информационной политики региона.

Ликвидация начавшихся из-за ударов молний пожаров идет:

в Ивдельском городском округе (1,5 га);

в Пышминском городском округе (46 га);

в Сосьвинском городском округе (340 га);

в Камышловском муниципальном районе (780 га).

Общая площадь лесных пожаров в Свердловской области на вечер 10 июня составила 1 145,5 гектара. В борьбе с огнем задействованы более 100 человек, привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

Ранее глава Березовского призвал волонтеров помочь в тушении торфяного пожара в поселке Солнечный.