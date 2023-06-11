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Общество
11 июня 2023, 09:45

На Среднем Урале ликвидируют возникшие из-за грозы пожары

Природный пожар

В борьбе с огнем задействованы более 100 человек. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области ликвидируют природные пожары, которые возникли из-за грозы. Из пяти действующих возгораний четыре произошли из-за ударов молний, сообщает департамент информационной политики региона. 

Ликвидация начавшихся из-за ударов молний пожаров идет:  

  • в Ивдельском городском округе (1,5 га); 
  • в Пышминском городском округе (46 га);
  • в Сосьвинском городском округе (340 га);
  • в Камышловском муниципальном районе (780 га).

Общая площадь лесных пожаров в Свердловской области на вечер 10 июня составила 1 145,5 гектара. В борьбе с огнем задействованы более 100 человек, привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

Ранее глава Березовского призвал волонтеров помочь в тушении торфяного пожара в поселке Солнечный. 

Областная газета Свердловской области

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