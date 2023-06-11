Врачи призывают свердловчан не употреблять сомнительный алкоголь

Употребление некачественных спиртных напитков приводит к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Фото: Галина Соловьева

Свердловские врачи напомнили жителям об опасности употребления некачественных спиртных напитков. Угрозу для жизни представляет алкоголь кустарного производства, а также изготовленный с нарушением технологии. Необходимо покупать спиртное в крупных известных магазинах, тщательно проверять этикетку.

Департамент информационной политики региона также напоминает, что сохранение здоровья жителей и снижение рисков гибели от спиртосодержащего фальсификата является одной из важнейших задач нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

"У тяжелого отравления алкоголем две основные причины: либо люди пьют достаточно большое количество крепких напитков, либо употребляют токсичные спирты, например метанол. Клинически последствия в обоих случаях проявляются в нарушении (отсутствии) сознания, нарушении дыхания, сбоях в работе сердечно-сосудистой системы вплоть до летального исхода. При отравлении метиловым спиртом через 12–24 часа, в зависимости от количества выпитого, проявляется характерный симптом — нарушение зрения. Зрительный нерв в данном случае просто "разваливается", — рассказал главный профильный эксперт-токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев.

Медики дали несколько советов по выбору алкоголя, чтобы свести к минимуму риск летального исхода. Во-первых, покупки нужно совершать в крупных магазинах либо специализированных торговых точках. Ни в коем случае не покупайте напитки с рук. Важно обращать внимание на тару: если ранее вы уже покупали данный вид алкоголя и заметили, что, например, изменилась форма бутылки, — насторожитесь. Если этикетка или акцизная марка наклеены криво, то, скорее всего, перед вами подделка. О фальсификате может свидетельствовать нехарактерный для напитка цвет или осадок.

Если спиртное все же вызвало отравление, нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Чтобы пострадавший не задохнулся, поверните его на бок, находитесь рядом. Другой помощи в ожидании медиков лучше не оказывать, чтобы не навредить человеку, который находится в бессознательном состоянии.

Добавим, что, по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 1 января 2023 года на Среднем Урале свыше 400 человек отравились спиртосодержащими жидкостями. Непосредственно метанолом — четверо, двое из них скончались.

Ранее "Областная газета" писала, что в День России в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя.