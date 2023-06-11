По поручению Евгения Куйвашева отремонтированы два многоквартирных дома в Сосьве

Приведены в порядок жилые здания на улице Виктора Романова, 147 и улице Щелканова, 138 в Сосьве: строители завершили капитальный ремонт этих объектов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строители завершили капитальный ремонт двух многоквартирных домов, пострадавших от пожара в Сосьве. Все работы выполнены в срок, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщает департамент информационной политики региона, приведены в порядок жилые здания на улице Виктора Романова, 147 и улице Щелканова, 138.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"В одном из домов стояла задача заменить оплавленные оконные блоки на новые пластиковые ламинированные рамы как в местах общего пользования, так и в квартирах. В доме на Щелканова, 138 — демонтировать поврежденное кровельное покрытие, уложить новое и утеплить чердак", — пояснил Вячеслав Зарубин, директор подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строители восстановили крыши еще в двух пострадавших от пожара зданиях на улице Щелканова. Строения уже признаны аварийными, но пока жители дожидаются расселения в строящийся новый многоквартирный дом, здесь также выполнили ремонт.

Кроме того, в поселке по графику продолжается капитальный ремонт в трех многоквартирных домах, который стартовал в 2023 году.

Добавим, что в начале июня Евгений Куйвашев лично встречался с жителями поселка Сосьва. Они задали главе региона актуальные вопросы по восстановлению жилья, утраченного после пожара. В настоящее время на улице Митина строится трехэтажный дом, уже возведены стены первого этажа. На улицах Балдина и Пушкина развернулась стройка индивидуальных жилых домов. Все работы выполняются качественно и быстро.

Напомним, сразу после пожара погорельцам была оказана вся необходимая поддержка — от создания пунктов временного размещения до медицинского сопровождения и помощи в восстановлении утраченных документов.

Еще по теме: