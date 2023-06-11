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11 июня 2023, 15:25

В Свердловской области синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность

  Олеся Касперович
Высок риск возникновения лесных пожаров

Пятый — максимальный — класс пожарной опасности объявлен на территории Свердловской области до 13 июня. Фото: Павел Ворожцов

Пятый — максимальный — класс пожарной опасности объявлен на территории Свердловской области до 13 июня. В регионе действует особый противопожарный режим.

Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях размещено на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"11–13 июня местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: 5 класс горимости леса по региональной шкале. 13 июня местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность: 4 класс горимости леса по региональной шкале", — говорится в сообщении синоптиков.

Таким образом, высок риск возникновения лесных пожаров, задымления населенных пунктов, распространения огня на жилые дома, садовые товарищества.

Добавим, что по данным на утро 11 июня в Свердловской области природные пожары сохранялись на площади более 1,1 тысячи га. В регионе действует особый противопожарный режим.

Напомним, что синоптики также прогнозируют ночные заморозки на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

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