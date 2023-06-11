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Общество
11 июня 2023, 16:50

На Среднем Урале пройдет международный слет трезвости и здоровья

  Олеся Касперович
Это будет большой палаточный охраняемый лагерь на берегу водоема

В живописном, экологически чистом месте на Мариинском водохранилище в пригороде Екатеринбурга пройдет международный слет трезвости и здоровья "Урал-2023". Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Под Ревдой, на берегу Мариинского водохранилища, с 9 по 15 июля пройдет международный слет трезвости и здоровья "Урал-2023". Его организует Иоанно-Предтеченское братство "Трезвение" при поддержке Екатеринбургской епархии.

"Цель слета — создание условий для объединения семей, взрослых и детских общественных объединений, педагогов, церковных приходов в деятельном утверждении базовых национальных ценностей трезвения, служения, просвещения", — говорится на сайте Екатеринбургской епархии.

Программа лагеря включает в себя лекции, обучающие семинары, тренинги и мастер-классы. Также планируется интересная досуговая программа, в том числе военно-патриотическая игра "Зарница", экскурсия "Историческая и природная уникальность Мариинска", фестиваль ухи, песни под гитару. Во время слета пройдет традиционный молебен на изъявление обета трезвости.

Для юных участников будут организованы детские городки: воспитатели представят детям разнообразный досуг, пока родители будут задействованы в своих мероприятиях.

Участников просят взять с собой палатки, спальные мешки и туристические коврики, поскольку формат слета — палаточный городок. Впрочем, за дополнительную плату возможно благоустроенное размещение.

Для участия в слете необходимо пройти регистрацию.

Добавим, что выступать на слете трезвости будут известные священники и ученые: заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук протоиерей Григорий Григорьев; председатель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии, заведующий кафедрой теологии УГГУ, кандидат педагогических наук протоиерей Игорь Бачинин и другие. 

Ранее "Областная газета" писала, как православные христиане отмечают Троицу.

Областная газета Свердловской области

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