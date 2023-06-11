Темы дня

Общество
11 июня 2023, 18:10

Медицинское профилактическое обследование на рок-фестивале "Кардиограмма" прошли более тысячи свердловчан

  Олеся Касперович
Любой желающий мог измерить давление и сделать ЭКГ

Фестиваль "Кардиограмма" позволил уральцам не только послушать качественную музыку, но и позаботиться о своем здоровье. Фото: Полина Зиновьева

За два дня работы мобильного "Кардиоавтобуса" на рок-фестивале "Кардиограмма" более 800 человек измерили свое артериальное давление, а около 200 уральцев сделали кардиограмму. Десятки людей получили консультации специалистов Центра профилактики по правильному питанию и в целом по здоровому образу жизни.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на площадке фестиваля работал психолог Центра, а также социологи, которые проводили со всеми желающими интеллектуальные игры. За правильные ответы на вопросы уральцы получали ЗОЖ-призы: магнитики и стикеры с информацией о правильном питании.

Фото: Полина Зиновьева

"Сотрудничество фестиваля с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики имело цель сделать мероприятие прежде всего тематическим, чтобы люди не просто пришли послушать музыку, но и задумались о своем здоровье. Думаю, со своей задачей медики и специалисты Центра медпрофилактики успешно справились. И фотозона с огромным сердцем явно удалась, ведь мало кто смог пройти мимо", — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.

Добавим, что масштабное рок-событие — фестиваль "Кардиограмма" — проводился впервые не только на Урале. Екатеринбург стал стартовой площадкой, после которой организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и проводить его и в других городах страны. С 10 по 11 июня в столице Урала на двух площадках "Екатеринбург Арены" выступили молодые музыканты и звезды отечественной сцены.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.06.2023, 18:10 / Общество
Медицинское профилактическое обследование на рок-фестивале "Кардиограмма" прошли более тысячи свердловчан
11.06.2023, 16:50 / Общество
На Среднем Урале пройдет международный слет трезвости и здоровья
11.06.2023, 15:25 / Общество
В Свердловской области синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность
11.06.2023, 14:47 / Общество
По поручению Евгения Куйвашева отремонтированы два многоквартирных дома в Сосьве
11.06.2023, 14:11 / Общество
Врачи призывают свердловчан не употреблять сомнительный алкоголь