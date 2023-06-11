Медицинское профилактическое обследование на рок-фестивале "Кардиограмма" прошли более тысячи свердловчан

Фестиваль "Кардиограмма" позволил уральцам не только послушать качественную музыку, но и позаботиться о своем здоровье. Фото: Полина Зиновьева

За два дня работы мобильного "Кардиоавтобуса" на рок-фестивале "Кардиограмма" более 800 человек измерили свое артериальное давление, а около 200 уральцев сделали кардиограмму. Десятки людей получили консультации специалистов Центра профилактики по правильному питанию и в целом по здоровому образу жизни.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на площадке фестиваля работал психолог Центра, а также социологи, которые проводили со всеми желающими интеллектуальные игры. За правильные ответы на вопросы уральцы получали ЗОЖ-призы: магнитики и стикеры с информацией о правильном питании.

Фото: Полина Зиновьева

"Сотрудничество фестиваля с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики имело цель сделать мероприятие прежде всего тематическим, чтобы люди не просто пришли послушать музыку, но и задумались о своем здоровье. Думаю, со своей задачей медики и специалисты Центра медпрофилактики успешно справились. И фотозона с огромным сердцем явно удалась, ведь мало кто смог пройти мимо", — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.

Добавим, что масштабное рок-событие — фестиваль "Кардиограмма" — проводился впервые не только на Урале. Екатеринбург стал стартовой площадкой, после которой организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и проводить его и в других городах страны. С 10 по 11 июня в столице Урала на двух площадках "Екатеринбург Арены" выступили молодые музыканты и звезды отечественной сцены.