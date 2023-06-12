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12 июня 2023, 10:47

Атиг в День России отмечает 233-летие

Концерт

Жители Атига в праздники устроили концерт. Фото из личного архива Татьяны Горновой

Жители Атига празднуют сразу два события — День России и день рождения поселка.

В центре Атига установили сцену, где местные творческие коллективы исполняют концертную программу. Для детей организованы игровые площадки, установлены батуты. Предприниматели угощают всех желающих кашей с мясом из казана и горячим чаем. Пенсионеры под баян поют песни и танцуют. Праздничные мероприятия рассчитаны на целый день.

"Будущее нашего поселка зависит прежде всего от нас с вами, уважаемые жители, от нашего взаимоуважения, поддержки. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях! А нашему поселку — новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!" — пожелала глава муниципалитета Татьяна Горнова.

Областная газета Свердловской области

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