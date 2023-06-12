На Среднем Урале значительно сокращена площадь лесных пожаров

В Свердловской области локализованы 4 природных пожара. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки на 68% сократилась площадь природных пожаров. На вечер 11 июня она составляла 368,3 гектара, сообщает департамент информационной политики региона.

Природный пожар ликвидирован в Камышловском муниципальном районе на площади 890 гектаров.

На текущее время в Свердловской области действуют 5 природных возгораний, из них 4 — локализованы и не распространяются.

Борьба с пожарами продолжается в Гаринском, Ивдельском, Пышминском, Сосьвинском городских округах и в городском округе Первоуральск.

В ликвидации возгораний задействованы более 150 человек, привлечено свыше 30 единиц спецтехники.

Напомним, накануне синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Свердловской области.