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Общество
12 июня 2023, 10:32

На Среднем Урале значительно сокращена площадь лесных пожаров

Природный пожар

В Свердловской области локализованы 4 природных пожара. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки на 68% сократилась площадь природных пожаров. На вечер 11 июня она составляла 368,3 гектара, сообщает департамент информационной политики региона. 

Природный пожар ликвидирован в Камышловском муниципальном районе на площади 890 гектаров. 

На текущее время в Свердловской области действуют 5 природных возгораний, из них 4 — локализованы и не распространяются.

Борьба с пожарами продолжается в Гаринском, Ивдельском, Пышминском, Сосьвинском городских округах и в городском округе Первоуральск. 

В ликвидации возгораний задействованы более 150 человек, привлечено свыше 30 единиц спецтехники.

Напомним, накануне синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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