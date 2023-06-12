В Каменске-Уральском в честь Дня России проходит выставка "Выбираем наше"

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов (слева) отмечает День России с представителями разных национальностей, проживающих в городе. Фото из личного архива Алексея Герасимова

Выставку "Выбираем наше" организовали в честь Дня России в Каменске-Уральском. Как сообщили в пресс-службе мэрии, государственный праздник стал хорошим поводом объединить местных производителей разной продукции и мастеров-ремесленников. Сразу на нескольких площадках города они торгуют и проводят мастер-классы для жителей, а также конкурсы для детей и розыгрыши призов.

Со своей культурой, обычаями и традициями детей и молодежь знакомят национально-культурные объединения города. Для горожан работает этномузей, проводятся игровые программы. Отмечать государственный праздник каменцы будут целый день, в финале торжественных мероприятий состоится церемония награждения победителей конкурса "Народная премия / Каменск выбирает".

"Добросердечность, искренность, трудолюбие, взаимопонимание — отличительная черта нашего многонационального города — города трудовой доблести. В День России хочется пожелать всем каменцам крепкого здоровья, счастья, солнечного настроения, любви и успехов в добрых делах", — сказал глава города Алексей Герасимов.