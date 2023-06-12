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12 июня 2023, 11:31

Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении свердловчанина из украинского плена

Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова поблагодарила всех, кто содействовал возвращению военнослужащих из плена. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернулся житель Свердловской области.

"Благодарю Татьяну Николаевну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена. И будем ждать и верить, что такие весточки к нам придут еще обязательно", — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным свердловского омбудсмена, все, кто вернулся из плена, отправлены в медучреждения для осмотра, медицинской помощи и реабилитации.

Ранее "Областная газета" писала, что Татьяна Мерзлякова сообщила о шестерых освобожденных из плена свердловских военнослужащих.

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Областная газета Свердловской области

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