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12 июня 2023, 10:15

Людмила Бабушкина поздравила свердловчан с Днем России

Людмила Бабушкина

Людмила Бабушкина поздравила жителей с Днем России. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила уральцев с Днем России. 

"Уважаемые жители Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем России! Этот праздник — символ единства граждан нашей страны. Россия сильна своей многовековой историей, культурой, глубокой духовностью. Жить в согласии, уважать взгляды и интересы разных народов, бережно хранить Родину и честно трудиться — вот залог процветания Отечества.

Современные реалии таковы, что дальнейшее развитие нашей страны невозможно без отстаивания национального суверенитета, проведения самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики. Россия выступает за построение новых, справедливых международных экономических отношений, стремится конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнерских связей, основанных на взаимной выгоде, уважении и учете интересов друг друга.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России! Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ, нашу святую землю. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!"

Областная газета Свердловской области

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