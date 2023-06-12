В Ирбите развернули 50-метровый флаг России

Глава Ирбита Николай Юдин (справа) несет триколор вместе с горожанами. Фото: Юлия Берсенева

Гигантский триколор в честь государственного праздника ирбитчане пронесли вдоль площади рядом с Дворцом культуры им. В. К. Костевича. В акции приняли участие десятки горожан, в том числе глава города Николай Юдин, работники предприятий, ветераны и молодежь.

Около Дворца культуры проходит праздничный концерт. С лучшими номерами выступают творческие коллективы Ирбита, а также гости из Екатеринбурга — вокальные группы "Малина" и "НЕО".

В паузах между выступлениями идут церемонии награждения волонтеров, принимавших активное участие в проведении онлайн-голосования за проекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Юным ирбитчанам вручаются паспорта гражданина Российской Федерации. Также проходит награждение школьников — участников акции "Надежды Отечества".

Фото: Юлия Берсенева

На мероприятии все желающие могут получить "паспорт туриста" для участия в розыгрыше главного приза от Ирбитской ярмарки. Она пройдет в начале августа.