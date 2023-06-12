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12 июня 2023, 12:33

В Екатеринбурге стартовала акция "Хором славим Россию и город"

Хор

Акция "Хором славим Россию и город" началась с исполнения гимна страны. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге началась акция "Хором славим Россию и город", участие в которой принимают тысячи человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Традиционно акция проходит в Историческом сквере столицы Урала. Первым в исполнении тысячного хора прозвучал гимн России. Параллельно на русском жестовом языке его исполнил хор педагогов Центра психолого-медико-социального сопровождения "Эхо". 

В этом году акция посвящена 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В программе выступления — 18 композиций, которые исполняют профессиональные и любительские коллективы. Сопровождает выступление оркестр "Уралбэнд" и любительский духовой оркестр Свердловской государственной академической филармонии. 

Видео: telegram-канал Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" опубликовала афишу культурной программы Дня России. 

Областная газета Свердловской области

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